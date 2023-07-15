Сборная Украины проиграла в полуфинале Евробаскета U-20, но не вылетела с турнира

Молодежная мужская сборная U-20 не сумела выйти в финал чемпионата Европы в Дивизионе В, который проходит в Скопье. Полуфинальный матч с Северной Македонией завершился со счетом 53:66.

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Теперь, чтобы нашим парням выйти в Дивизион А, необходимо 16 июля побеждать в поединке за третье место. Соперником станет команда, которая уступит в другом полуфинале между Швецией и Чехией. Их матч начнется в 22:00 по Киеву.

В матче против македонцев украинцы с первых минут встретились с чрезвычайным давлением трибун, а также с агрессивной защитой соперника и пока хозяева не реализовывали моменты, игра была равная.

Локальный провал у наших баскетболистов произошел за три с половиной минуты в конце первой четверти и столько же минут в начале второй – за это время счет на табло с 8:8 стал 8:22 в пользу хозяев. К счастью, именно в это время украинцы заиграли лучше и за следующие три минуты отыграли 11 очков.

В конце концов, казалось, первая половина завершилась со счетом 25:30, но судьи приняли довольно противоречивое решение – увидели аут при введении мяча нашими игроками, дали доиграть 0,5 секунды, за которые македонцы успели разыграть мяч и выполнить баззер – в итога 25:33.

Во второй половине игры украинцы пытались приблизиться к сопернику и иногда удавалось это сделать, но хозяева Евробаскета сразу возвращали комфортное преимущество и в итоге выиграли +11.

Украина не критично, но уступила во всех ключевых статистических показателях, что в итоге и отразилось на счету.

Самыми результативными в нашей сборной стали Александр Кобзистый с 16 очками и 9 подборами и Богдан Бринюк с 14 очками и 7 подборами. Оба наших лидера сыграли более 38 минут.

Сборная Украины сохраняет шансы на выход

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

1/2 финала

Скопье, Северная Македония

Северная Македония - Украина 66:53 (15:8, 18:17, 11:13, 22:15

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