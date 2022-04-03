"Црвена Звезда" запретила игрокам выступить против России. Трибуны в Вильнюсе ответили зарядом "Слава Украине!"

Баскетболисты сербского клуба "Црвена Звезда" не поддержали Украины и не стали выступать против нападения России на матче 21-го тура Евролиги против литовского "Жальгириса". Перед матчем в Каунасе игроки наотрез отказались прикасаться к желто-синему флагу с надписью "Нет войне!".

Как позже написал в Twitter один из игроков балканской команды, трогать флаг Украины им запретило руководство.

"Как команде, нам сказали ни в коем случае не трогать этот флаг. Хочу, чтобы все понимали, что я не поддерживаю войну и хочу мира в нашем мире", – отметил Аарон Уайт.

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Местные болельщики "оценили" такое отношение гостей к событиям в Украине и всю игру заряжали с трибун наши патриотические речевки. Позже фанаты развернули флаг НАТО, рядом с украинским.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 103:98 в пользу литовцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский канал "Матч ТВ" остановил показ игры 28-го тура чемпионата Германии по футболу в Бундеслиге между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Майнца" (1:1) уже на 9-й минуте. ​

Во время трансляции в кадр постоянно попадали украинские флаги на трибунах и "Stop war" и "Stand with Ukraine" на рекламных электронных панелях по обе стороны поля.

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