Тренер мужской сборной Украины оценил жеребьевку Евробаскета-2022

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что все участники чемпионата Европы 2022 года умеют играть, поэтому ему было все равно, кто станет соперником нашей национальной команды на групповом этапе.

В интервью официальному сайту Федерации баскетбола Украины (ФБУ) латвийский специалист отметил силу баскетболистов из Греции, Италии и Хорватии, которые выступают в НБА и Евролиге.

"Неважно, с кем и где мы будем играть. Каждый соперник на чемпионате Европы знает, как играть. Здесь самое важное в том, как мы подготовимся и в каком составе поедем на Евробаскет. И греки, и итальянцы, и хорваты могут собрать по 5 игроков, которые выступают в НБА или Евролиге. Особенно это касается греков и итальянцев", – поделился своим мнением Багатскис.

Айнарс также добавил, что не стоит списывать со счетов и других наших соперников, поскольку и они могут показать достойную игру.

"Я знаю на память всех игроков, которые выступают за Великобританию и Эстонию. Это будет далеко не прогулка. В Эстонии произошла смена поколений: у них есть яркие, амбициозные молодые игроки, которые никого не боятся. То же можно сказать и о Великобритании. У них три тренера работают в НБА, и это показатель того, что они не только в футбол умеют играть. Если мы считаем, что можем делить соперников на слабых и сильных, мы должны сразу выбросить эти мысли из головы", – подытожил наставник национальной команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 апреля, состоялась жеребьевка Евробаскета-2022. Стали известны ее полные результаты.