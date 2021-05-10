Трехочковые Михайлюка не помогли его команде победить в матче НБА

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк показал неплохую результативность в матче НБА против "Сакраменто Кингз", но его команда все равно была разгромлена (98:126).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" отыграл 24 минуты со скамейки запасных и стал третьим по количеству набранных очков в своем клубе. На счету нашего соотечественника 14 очков (1/4 двухочковые, 4/11 трехочковые), 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 1 потеря и 2 персональных замечания.

После этого поражения "Оклахома" опустилась на предпоследнее место в Западной конференции. В активе команды 21 победа в 69 поединках.

"Сакраменто" – "Оклахома-Сити" 126:98 (33:25, 38:26, 35:20, 20:27)

"Сакраменто": Харклесс (18), Райт (15 + 7 подборов), Холмс (15), Хилд (14 + 7 передач), Бэгли (13 + 9 подборов) – старт; Дэвис (18 + 7 передач), Мету (13 + 9 подборов), Джонс (11 + 4 блок-шота), Джеймс (7), Рэмзи (2), Гай (0), Кинг (0).

"Оклахома-Сити": Бэйзли (18), Покушевски (13), Маледон (13), Браун (12 + 9 подборов), Роби (5) – старт; Хорд (16), Михайлюк (14), Дек (5), Браун (2), Холл (0).

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах. В 2013 году его впервые вызвали в сборную до 16 лет, в 2014-м Святослав пробился во взрослую национальную команду, а в 2016-м стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

Украинец сделал себе имя благодаря выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс". Это позволило ему попасть в НБА по итогам драфта 2018 года. Он подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем дважды становился частью обмена. Сначала Михайлюк оказался в "Детройт Пистонс", а сейчас играет за "Оклахому".

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем матче НБА против "Голден Стэйт Уорриорз" Святослав стал самым результативным игроком своей команды.