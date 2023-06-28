ТАСКОМБАНК стал официальным спонсором молодежных сборных Украины по баскетболу

АО "ТАСКОМБАНК" стало официальным спонсором молодежных и юниорских сборных команд Украины по баскетболу. В течение этого лета сразу шесть молодежных сборных Украины примут участие в чемпионатах Европы своих возрастов, а это девичьи и мужские сборные U16, U18 и U20.

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На протяжении ряда лет ТАСКОМБАНК является спонсором Федерации баскетбола Украины, где всегда подчеркивает свою важную социальную позицию. Спорт важен для успешного будущего государства, потому ТАСКОМБАНК активно поддерживает его популяризацию в Украине. Главным направлением компании в сотрудничестве с Федерацией баскетбола Украины есть поддержка юношеского и молодежного баскетбола.

ФБУ благодарна нашему партнеру за поддержку будущих звезд украинского баскетбола.

Первой сборной Украины, которая начнет борьбу на чемпионате Европы этим летом, станет женская сборная U18, которая стартует 30 июня на Чемпионате Европы в Болгарии. После этого борьбу начнут остальные украинские сборные, в том числе и игроки сборной Украины U20, которые презентовали игровую форму молодежных и юниорских сборных на этот летний сезон. Желто-синюю форму от технического партнера ФБУ ТМ "Errea" украсил логотип официального спонсора молодежных сборных – ТАСКОМБАНК.

Определен состав женской сборной U-18 на чемпионат Европы-2023

Календарь молодежных сборных Украины на чемпионатах Европы:

30 июня – 9 июля – женская сборная U-18 (Инна Кочубей). ЧЕ в Дивизионе В. София, БолгарияСоперники на групповом этапе: Швеция, Словакия, Украина, Болгария, Эстония

7-16 июля – мужская сборная U-20 (Дмитрий Забирченко). ЧЕ в Дивизионе В. Скопье, Македония Противники на групповом этапе: Швеция, Грузия, Косово, Азербайджан

21-30 июля – мужская сборная U-18 (Александр Ворона). ЧЕ в Дивизионе В. Матозинюш, Португалия

Соперники на групповом этапе: Нидерланды, Эстония, Румыния, Ирландия, Косово.

28 июля – 6 августа – женская сборная U-20 (Елена Федченко). ЧЕ в Дивизионе В. Крайова, РумынияСоперники на групповом этапе: Германия, Великобритания, Швейцария

4-13 августа – мужская сборная U-16 (Дмитрий Коломийченко). ЧЕ в Дивизионе В. Питешти, РумынияСоперники на групповом этапе: Эстония, Великобритания, Венгрия, Норвегия

10-19 августа – женская сборная U-16 (Евгений Мурзин). ЧЕ в Дивизионе В. Подгорица, Черногория Противники на групповом этапе: Германия, Норвегия, Люксембург, Эстония