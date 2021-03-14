"Киев-Баскет" победил "Будивельник" в Суперлиге Париматч: результаты 14 марта

В субботу, 13 марта, в чемпионате Украины по баскетболу были сыграны очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Киев-Баскет" в столичном дерби обыграл "Будивельник" (94:90), а "Химик" благодаря удачно проведенной второй половине победил "Черкаських Мавп" (75:68).

В первой четверти Будивельник смог повести +8. Удалось это благодаря значительно лучшей реализации. Два трехочковых от Горбенко, по одному от Кобца, Девое и Кожемякина против одного из трех попыток у Киев-Баскета. В краске подопечные Айнарс Багаткиса были более продуктивными реализовав 5 бросков, тогда как соперника – 3. Но этого было мало чтобы догнать Будивельник .

Однако, уже в следующей 10-минутке лидеры турнирной таблицы реабилитировались. Они забросили лишь на один меньше трехочковых – 3 против 4, но в краске доминировали – 10 попаданий против трех. Стоит отметить Павла Крутоуса который набрал 10 очков и Александра Мишула – 6 баллов. Благодаря этому Киев-Баскет смог повести 4.

После большого перерыва зрители увидели абсолютно равную игру. По две четверти команды набрали по 47 очков. Однако, что касается борьбы под щитами, здесь Киев-Баскет был лучшим – 44 подбора против 35. Интересно, что строители не позволили победить даже 15 точных трехочковых за игру против 7 у соперника. Ведь Киев-Баскет больше зарабатывал на себе нарушение – 15 штрафных против 9, и результативнее играл в краске – 29 попаданий против 18 Поэтому, победа лидеров турнирной таблицы – 94:90.

Киев-Баскет – Будивельник 94:90 (15:23, 32:20, 25:23, 22:24)

В первой четверти команды показали равную игру. Интересно, что на 24 секунде игры Конев реализовал один штрафной бросок, и после этого коллективы не могли отличиться две минуты. Только после этого засухи в проходе закину Камерон Скотт, на что своими двумя баллами ответил Войналович. В общем четверть прошла ровно, что подтверждает ее счет – 11:11.

И уже в следующей 10-минутке Химик был активным. Подопечные Виталия Степановского больше собирали на себе нарушений и пользовались этим реализуя штрафные броски – 8 против 3. выстрелами из игры команды выглядели почти ровно – 6 (1 трехочковый) в Химика, и 5 в Мавп.

После перерыва Химик выглядел еще мощнее. Хозяевам удалось в середине заключительной части повести 20, но гости не сдавались. Им удалось сократить отставание до четырех очков. Четыре из пяти своих реализованных дальних выстрелов Мавпы забросили именно в заключительной 10-минутке. Однако, на большее сил уже не хватило. Три меткие штрафные от Зотова заключили окончательный счет встречи – 75:68 в пользу Химика.

Химик – Черкаськи Мавпы 75:68 (11:11, 21:13, 20:14, 23:30)

Химик: Войналович 10 очков 1 передач, Нельсон 23 очков + 5 подборов + 4 передач, Зотов 19 очков + 1 подборов + 2 передач, Рябчук 8 очков + 4 подбора + 1 передач, Салливан 7 + 9 подборов + 1 передач

Черкаськи Мавпы: Камерон Скотт 12 + 4 подбора + 6 передач, Попов 4 очков 2 подбора, Ткаченко 5 очков 1 подборов, Райт Ии 2 очков + 3 подбора, Скапинцев 13 очков + 11 подборов + 2 передач

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Харьковские Соколы" в домашнем матче уступили "Прометей" из Каменского (69:94), а "Днепр" дома разгромил "Запорожье" (86:69).