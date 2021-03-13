Гостевая победа "Прометея": результаты Суперлиги Париматч

В воскресенье, 13 марта, в чемпионате Украины по баскетболу играются очередные поединки в Суперлиге Париматч.

"Харьковские Соколы" в домашнем матче уступили "Прометей" из Каменского (69:94).

Единственный удачный отрезок хозяева провели на старте матча, выиграв первую четверть 21:10. После провала на старте игры Прометей проснулся и уверенно выиграл три следующих десятиминутки. Несмотря на то, что гости играли в ограниченном составе без Майерса, она и Беликова, команда Виталия Черния доминировала на подборах, тотально выиграв щит (57-32, 20-6 подборов в атаке).

Хозяева не удержали Шона Эванса, который в очередной раз проявил свои лидерские качества при отсутствии Майерса. При этом гости лучше двигали мяч и провоцировали больше потерь у соперника. Начав вторую половину при равном счете, Соколы позволили Прометею почувствовать уверенность в нападении. Гости набрали 60 очков за половину - по 30 за четверть - пропустили только 35 и за счет мощной и быстрой игры в нападении после большого перерыва оформили убедительную победу - 94:69. Прометей одержал третью победу подряд и четвертую в последних пяти поединках.

Харьковские Соколы - Прометей 69:94 (21:10, 13:24, 13:30, 22:30)

Соколы : Чумаков 21 + 7 подборов, Пейдж 19 Бояркин 9, Луна 4 + 3 передачи, Прессли 4 - старт, Боггз 6, Мусиенко 4, Немца 2, Бондаренко 0, Анисимов 0

Прометей: Эванс 29 + 11 подборов, Липовый 13 + 5 подборов + 4 передачи, Лукашов 12 Петров 4 + 9 подборов + 7 передач - старт, Сидоров 10 + 9 подборов, Пирогов 3, Бринюк 1

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее южненский "Химик" одержал трудную победу над МБК "Николаев" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.