Сумасшедшие Путин и Си Цзиньпин представляют угрозу для мира. Важно поддерживать Украину, – Энес Кантер Фридом

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс" Энес Кантер Фридом отметился резким политическим заявлением, назвав глав России и Китая сумасшедшими. По словам знаменитого баскетболиста, лидеры этих двух стран, угрожают Земле серьезнее, чем глобальные климатические изменения.

По мнению Кантера Фридома, Россия и Китай хотят разрушить демократию и экспортировать коммунизм в остальной мир.

"Эти двое сумасшедших: Владимир Путин и Си Цзиньпин представляют собой угрозу для мира, почти такую же опасную, как глобальное потепление. Важно поддерживать Украину и Тайвань", – написал Фридом Кантер на своей странице в Twitter.

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Напомним, что 29-летний центровой "Бостона" турецкого происхождения в ноябре прошлого года официально сменил фамилию.

Теперь в документах игрока, известного своей политической активностью, будет написано "Энес Кантер Фридом", Кантер второе имя баскетболиста, а Фридом (в переводе с англ. "свобода") официально его новая фамилия.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал информацию Blomberg, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог значительно повлиять на планы президента России Владимира Путина относительно вторжения в Украину. Лидер РФ присоединится к китайскому коллеге на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Правитель КНР якобы выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, это чтобы Путин омрачил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

Напомним: на Западе эксперты и СМИ пишут о том, что, несмотря на дипломатические усилия, Запад показывает слабую позицию в переговорах с Кремлем по поводу скопления российских войск возле украинской границы. Иностранные эксперты прогнозируют, что промедление грозит Европе повторением событий Второй мировой.