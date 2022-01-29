Сумасшедшие Путин и Си Цзиньпин представляют угрозу для мира. Важно поддерживать Украину, – Энес Кантер Фридом

Максим Иншаков
Баскетбол
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Путин и Си Цзиньпин

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бостон Селтикс" Энес Кантер Фридом отметился резким политическим заявлением, назвав глав России и Китая сумасшедшими. По словам знаменитого баскетболиста, лидеры этих двух стран, угрожают Земле серьезнее, чем глобальные климатические изменения.

По мнению Кантера Фридома, Россия и Китай хотят разрушить демократию и экспортировать коммунизм в остальной мир.

Энес Кантер Фридом

"Эти двое сумасшедших: Владимир Путин и Си Цзиньпин представляют собой угрозу для мира, почти такую же опасную, как глобальное потепление. Важно поддерживать Украину и Тайвань", – написал Фридом Кантер на своей странице в Twitter.

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Энес Кантер Фридом призвал поддержать Украину

Напомним, что 29-летний центровой "Бостона" турецкого происхождения в ноябре прошлого года официально сменил фамилию.

Энес Кантер Фридом официально сменил фамилию

Теперь в документах игрока, известного своей политической активностью, будет написано "Энес Кантер Фридом", Кантер второе имя баскетболиста, а Фридом (в переводе с англ. "свобода") официально его новая фамилия.

Кантер любит делать политические заявления

Ранее OBOZREVATEL опубликовал информацию Blomberg, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин мог значительно повлиять на планы президента России Владимира Путина относительно вторжения в Украину. Лидер РФ присоединится к китайскому коллеге на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине 4 февраля.

Олимпиада стартует 4 февраля

Правитель КНР якобы выделил миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать миру статус сверхдержавы, и последнее, что нужно Си, это чтобы Путин омрачил важный момент для Китая, спровоцировав глобальный кризис безопасности с США и Европой.

Председатель КНР мог повлиять на планы Путина по вторжению в Украину

Напомним: на Западе эксперты и СМИ пишут о том, что, несмотря на дипломатические усилия, Запад показывает слабую позицию в переговорах с Кремлем по поводу скопления российских войск возле украинской границы. Иностранные эксперты прогнозируют, что промедление грозит Европе повторением событий Второй мировой.

Призыв к вакцинации.
Си ЦзиньпинВладимир Путин