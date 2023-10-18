'Старый Луцк' одержал вторую победу в новом сезоне Суперлиги Favbet

Программу второго игрового дня столичного баблу Суперлиги Favbet открыл поединок "Старого Луцка" и "Кривбасса." Для луцкой команды это был стартовый матч бабла, а "Кривбасс" накануне уступил "Черкаськими Мавпами".

Обе команды нуждались в улучшении своего турнирного положения. В дебюте поединка непросто было отдать кому-то предпочтение, а на экваторе стартовой четверти "Старому Луцку" удался мощный рывок 9:0, который определил победу команды в десятиминутке с такой же разницей очков – 20:11. В этом игровом отрезке лучане значительно превзошли своего соперника в точности бросков с поля – 47 процентов против 24.

Видео дня

Во второй десятиминутке "Кривбасс" долгое время оставался в игре благодаря результативности своих игроков передней линии – Анатолия Челована и Антона Мельника (17 очков из 28 командных в первой половине игры). Однако перед большим перерывом два подряд трехочковых попадания Кирилла Панфилова в раннем нападении, и столь же успешная дальняя атака Евгения Коровякова, обеспечили "Старому Луцку" комфортное преимущество почти в два десятка пунктов – 47:28. Всего за первые 20 минут "Старый Луцк" реализовал 6 трехочковых бросков из 13, тогда как соперник - всего 1 из 8.

Подопечные Владимира Журжия полностью доминировали и в третьей четверти, постоянно наращивая свое преимущество. Лишь заключительную десятиминутку они отдали сопернику, однако их итоговая победа все равно получилась уверенной – 72:56.

У победителей самыми результативными игроками стали Александр Прозапас и Евгений Коровяков – 13 очков. На очко меньше набрал Кирилл Панфилов.

У Кривбасса самым результативным игроком стал Анатолий Челован - 14 очков. Дмитрий Мартынов оформил дабл-дабл ( 10 очков + 11 подборов ).

"Старый Луцк" одержал вторую победу в четырех матчах на старте сезона Суперлиги, а "Кривбасс" потерпел пятое после поражения после возвращения в элитный дивизион чемпионата Украины. "Старый Луцк" в своем следующем матче сыграет 19 октября против Днепра, а "Кривбасс" в этот же день будет противостоять "Киев-Баскету".

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Киев, ДС "Венето"

"Старый Луцк-Университет" – "Кривбасс" – 72:56 (20:11, 27:17, 19:10, 6:18)

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