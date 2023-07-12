Сборная Украины вышла в четвертьфинал молодежного Евробаскета-2023

Сборная Украины по баскетболу одержала победу в заключительном матче группового раунда чемпионата Европы U-20 (Дивизион В), одолев со счетом 78:62 сборную Косово.

Видео дня

Решающей в этом матче стала вторая половина, и в частности третья четверть, во время которой украинской сборной удалось совершить рывок 12:0 и оторваться от соперника. Сборная Украины лучше соперника двигала мяч, выиграла противостояние в трехсекундной зоне и набрала больше очков в быстром нападении.

Лучшим в этом матче в составе нашей команды стал лидер Александр Кобзистый, набравший 17 очков и 12 подборов (РЭ 26).

Благодаря этой победе сборная Украины заняла второе место в группе и гарантировала себе место в плей-офф чемпионата Европы. Наша сборная в четвертьфинале сыграет против победителя группы D. Следующий соперник команды Дмитрия Забирченко определится по итогу матча Швейцария – Нидерланды, который начнется в 22:00.

Чемпионат Европы U-20. Мужчины, Дивизион В

Группа С. Скопье, Северная Македония

Украина – Косово 78:62 (23:25, 15:10, 21:12, 19:15)

Украина: Кобзистый 17 + 12 подборов, Бублик 16, Брынюк 8 + 4 подбора, Кошеватский 4 + 7 передач + 6 подборов, Шиманский 0 – старт, Батальский 10 + 3 передачи, Кабанов 7 + 5 подборов - 3 потери, Бедностин 6 + подборов, Сафонов 4+4 подбора – 3 потери, Зайцев 4+4 подбора, Семерич 2+7 подборов

Только проверенная информация у нас в Telegram- канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!