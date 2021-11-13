Сборная Украины провела первую тренировку в Финляндии перед 2-м туром отбора на женский Евробаскет-2023

Женская сборная Украины в субботу, 13 ноября, провела первую тренировку в Финляндии перед 2-м туром отбора на чемпионат Европы-2023.

Наши девушки под руководством Срджана Радуловича провели утреннюю часовую тренировочную сессию, посвященную повторению комбинаций и бросковым упражнениям.

Команды будут играть на паркете небольшой, но очень уютной арены URHEA-halli. Зал находится на территории Национального олимпийского центра и вмещает 1100 зрителей. Арена совсем новая: строительство началось в 2020 году, а открыта арена была недавно — в начале осени 2021-го.

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Вечером сборная Украины проведет еще одну тренировку в игровое время - в 17:00. Напомним, именно в это время наша национальная команда сыграет против Финляндии в воскресенье, 14 ноября, свою первую выездную игру отборочного турнира.

Матч в Украине в прямом эфире будет эксклюзивно транслировать телеканал XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре украинки сенсационно обыграли команду Франции в первом туре отбора на чемпионат Европы-2023. Матч на паркете столичного Дворца спорта против двукратных чемпионок континента завершился со счетом 90:71 в нашу пользу.