Робот-баскетболист показал идеальную точность на Олимпиаде-2020

На Олимпийских играх в Токио перед финальным матчем мужского баскетбольного турнира выступил робот. Механический баскетболист по имени Кью (Cue в переводе с англ. — "намёк", "сигнал"), который изготовила компания Toyota, успешно забросил штрафной и трехочковый броски, а затем точно влепил в корзину с середине площадки.

Для 186-сантиметрового робота появление на паркете Токио не стало первым публичным выступлениеv. Впервые зрители увидели его в 2018 году, когда Кью соревновался с Arvalq Tokyo - командой высшей баскетбольной лиги Японии - в штрафных бросках.

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Затем он объявился год спустя, чтобы установить мировой рекорд, выполнив 2020 штрафных бросков подряд без промахов в знак уважения к Играм 2020 года.

Нынешняя версия Кью улучшена по сравнению с предыдущими версиями. Он может самостоятельно передвигаться по площадке, используя колеса, установленные в его "обуви".

При бросках машина использует ряд датчиков, технологию трехмерного картографирования и алгоритмы. Все это помогает ему понять где находится корзина, и построить траекторию мяча.

Затем он с помощью сервоприводов в своих "руках" и "ногах" создает идеальный угол и бросает с точно рассчитанной силой.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал олимпийского баскетбольного турнира США - Франция завершился победой американцев (87:82).

Эта медаль стала 16-м "золотом" США за время выступления на баскетбольных соревнованиях на Играх.