Результативная игра Михайлюка не помогла его команде победить в НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк показал результативный баскетбол в матче регулярного сезона НБА против "Нью-Йорк Никс", но его команда все равно проиграла со счетом 104:114.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел в старте и провел на площадке 35 минут. За это время он набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/8 трехочковых), 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата, 3 потери и 2 персональных замечания.

"Детройт" потерпел уже 26-е поражение в 36 матчах и продолжает оставаться на последнем месте Восточной конференции.

"Нью-Йорк" – "Детройт" 114:104 (33:27, 26:19, 34:28, 21:30)

"Нью-Йорк": Рэндл (27 + 16 подборов + 7 передач), Барретт (21), Пэйтон (20), Буллок (12), Ноэл (12 + 11 подборов) – старт; Беркс (9), Ниликина (9), Топпин (4), Куикли (0).

"Детройт": Эллингтон (17), Бей (14), Смит (12), Пламли (12 + 13 подборов), Михайлюк (11) – старт; Макгрудер (13), Стюарт (10), Думбуя (10), Ли (5).

Напомним, что Святослав начал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиги, приняв участие в трех матчах. В 2013 году Михайлюк впервые вышел на паркет в футболке сборной Украины до 16 лет, а в 2014-м появился на площадке в составе взрослой национальной команды. В 2016-м его признали самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014 году Святослав стал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс" в США на студенческом уровне. Это позволило ему заявиться на драфт НБА в 2018 году и подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по его итогам. После одного сезона в "Лейкерс" украинца обменяли в "Детройт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наш соотечественник провел лучший матч в регулярном сезоне против "Нового Орлеана".