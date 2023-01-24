Решающие матчи украинок в отборе на Евробаскет-2023: где смотреть

Женская сборная Украины в начале февраля сыграет заключительные матчи квалификации Евробаскета-2023. Команда Срджана Радуловича в Риге 9 февраля (19.00) будет противостоять команде Финляндии, а 12 февраля (16.00) также в столице Латвии сыграет домашний против сборной Литвы.

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Оба матча в Украине эксклюзивно в своем эфире покажет телеканал XSPORT.

Напомним, на чемпионат Европы выйдут победители групп, а также четыре лучших команды среди занявших вторые места. Обязательным условием для выхода Украины на Евробаскет являются победы в матчах против Финляндии и Литвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренерский штаб женской сборной Украины по баскетболу назвал состав команды по решающим матчам отбора Евробаскета-2023.

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