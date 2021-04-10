"Прометей" в дебютном сезоне стал чемпионом Украины по баскетболу среди женщин

В женском чемпионате Украины по баскетболу "Прометей" смог победить в трех матчах финальной серии подряд и забрать титул у "Киев-Баскета".

Решающая встреча, которая проходила в киевском ПС Венето, получилась достаточно напряженной. За полторы минуты стартовой четверти отмечался Прометей. Баскетболистки из Каменского набрали 8 очков и на это хозяйкам пришлось реагировать тайм-аутом. Пауза им помогла. Начиная с этого момента и до конца матча игра была равной.

ФБУ

Вперед Киев-Баскет вели лидера команды Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле и Дария Завидная. Интересно, что каждая пошла на большой перерыв с 11 очками в активе. В общем, разница в счете перед второй половиной составляла 6 баллов, которые Прометей набрал благодаря рывку на старте матча.

ФБУ

В третьей 10-минутке Киев-Баскет решил сокращать отставание выстрелами с дальнего расстояния. Представительницы столицы сделали 11 трехочковых бросков, из которых только четыре попали в цель. Прометей отвечал надежнее – 6 попаданий из краски, и 6 очков с линии. Это позволило команде из Каменского увеличить преимущество до 8 баллов.

Ольга Дубровина ФБУ

В заключительной части пятый фол получила Кристина Филевич и досрочно покинула паркет, но и без своего лидера Киев-Баскет не сдавался. Девушки существенно проиграли подбор – 27 против 45, но командно действовали лучше – 24 передачи против 17. Реализация также была на стороне уже экс-чемпионок – 29 (12 трехочковых) против 30 (6 трехочковых). Однако, подвела их именно дисциплина. Киевлянки много нарушали и Прометей 20 баллов набрал с линии, тогда как сами хозяйки – 5.

Кристина Филевич ФБУ

Поэтому, победа Прометея в матче – 86:75, в серии – 3-0, и таким образом команда Виктории Большаковой новый чемпион Украины среди женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Прометей" не смог выйти в финал Европейской женской баскетбольной лиги.