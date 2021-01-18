"Прометей" против "Соколов" и второе столичное дерби: анонс Суперлиги Париматч 18 января

"Прометей" – "Харьковские Соколы"

Каменское, СК "Прометей"

Начало матча – 18:00

Трансляция – OBOZ TV

Встреча "Прометея" и "Соколов" откроет программу матчей Суперлиги Париматч, запланированных на понедельник, 18 января. В первой встрече между командами в сезоне клуб из Каменского одержал разгромную победу со счетом 102:79.

Хозяева, которые выиграли 10 из 15 поединков на старте чемпионата Украины, будут фаворитами и в этом противостоянии. В матче против харьковчан за "Прометей" может дебютировать их американский новичок Шон Эванс. Что касается "Соколов", то ранее команда прекратила сотрудничество со своим легионером Лароном Денди.

"Будивельник" – "Киев-Баскет"

Киев, ДС "Венето"

Начало матча – 19:00

Трансляция – Setanta Sports

Второе столичное дерби в сезоне станет одним из главных украшений 11-го тура Суперлиги Париматч. Первая встреча между командами закончилась драматичной победой "Киев-Баскета", который в концовке сумел перевернуть ход поединка с "Будивельником" (77:74).

Подопечные Айнарса Багатскиса начали чемпионат с 13 побед, но потерпели уже два поражения в 2021 году. Хозяева выиграли два домашних матча подряд, однако в последнем поединке уступили "Тернополю" и будут полны решимости взять реванш за проигрыш в дерби на старте сезона.

Это противостояние будет принципиальным для Максима Звонова, который в прошлом первенстве Украины был одним из лидеров "Киев-Баскета", а сейчас выступает за "Будивельник".

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий чемпион Украины "Днепр" потерпел сенсационное поражение от "Запорожья".