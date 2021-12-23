'Президентом Украины стать легче, чем попасть в НБА': капитан сборной Кравцов вспомнил уникальный метод Фрателло и битву с США

По случаю 130-летия баскетбола, которое отмечается в декабре, капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов вспомнил самые успешные турниры для национальной команды и рассказал, как американский тренер Майк Фрателло удивил игроков во время подготовки к Евробаскету-2013 и какая потеря стала невосполнимой для нас на чемпионате мира-2014.

Также в разговоре с OBOZREVATEL украинский центровой, который успел поиграть в НБА, выделил важный фактор, от которого зависит развитие карьеры в Америке.

– В 2013 году Украина впервые вышла из группы на мужских Евробаскетах и заняла высокое шестое место, которое позволило выступить на чемпионате мира-2014. Тот успех – это заслуга американского тренера Майка Фрателло, который четко распределил роли между игроками, или же подошло такое поколение, которое было готово заявить о себе?

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– Я придерживаюсь мнения, что этот успех – не только феномен Майка Фрателло как тренера. Но считаю, что есть наставники суперуровня, которые при любом раскладе могут собрать какую-то невероятную команду. И Фрателло именно из таких тренеров. Мы, игроки, первый раз с столкнулись с таким подходом. Хотя не были забитыми и играли не только в Украине. Но и в Испании, Болгарии.

Но у Майка был свой собственный подход, где он в первую очередь выступал как психолог. А потом уже шла тактика. Тренеры, с которыми я сталкивался до этого, пытались максимально показать свое эго. Мол, я здесь самый главный тренер и буду делать все: проводить разминку, говорить, что делать в тренажерке, как играть в защите и нападении. Майк же, наоборот, привел шесть или семь специалистов, которые стали его ассистентами. И каждому дал роль.

Один ассистент занимался индивидуальными тренировками, нарабатывал скилы – умения, другой – полностью строил защиту, третий – добавлял в нападении. А Фрателло все это собирал, дополнял и подключал фактор психологии. Он подходил к каждому игроку, общался, спрашивал, какие у него сильные стороны, как их лучше задействовать, какая нравится или не нравится комбинация.

Когда мы играли товарищеские игры, даже делали нарезки под мотивационную музыку. То есть, это был комплексный подход. И было настолько круто и ново, что дало огромный толчок каждому выжать максимум из того, что мы умеем в Словении. Представляете, какой это был прорыв для Украины, которая до Евробаскета-2013 находилась в рейтинге на 28-м или 32 месте, а попала в шестерку лучших, которые отправились на чемпионат мира?

– Да, это, конечно, была сенсация того чемпионата Европы. А когда вы с командой почувствовали, что сделали что-то особенное?

– Знаете, нам очень тяжело дался выход из второй группы. В тот момент мы понимали, что играем неплохо, но на Евробаскете не бывает слабых команд. И случались такие локальные провалы – проиграли Латвии 30 очков, но бывают такие дни, когда у одной команды летит, а у другой – нет. Тем не менее начался кураж, когда мы поняли, что прошли две группы и стартуют игры навылет.

В плей-офф нам достается такой сильный соперник, как Сербия. А сербы они в каждой сильной лиге Европы, потому что у них очень много талантливых баскетболистов, и они везде востребованы. А их сборная всегда среди фаворитов Евробаскетов, и мы их прошли. Потом попадаем на итальянцев. И тоже их проходим. То есть, сборные, которые борются за медали, попадаются на ранних стадиях, и нам ничего не остается, кроме как сражаться с ними. Конечно, эмоции незабываемые.

– Вместе с Джеттером и Гладырем вы были вожаками команды, поскольку на тот момент уже играли в НБА. Вот эта ответственность толкала вас вперед?

– Я думал, что вы ведете к тому, не было ли мандража. Но такого не было. Действительно я понимал, что один из самых опытных в команде и один из столпов состава. Поэтому иногда задумываешься, если не я, то кто? Понимал, что если уж карта легла в правильные руки, то нужно добивать до конца.

– Баскетбол в нашей стране не настолько популярен на фоне футбола, но вот после того успешного Евробаскета-2013 был какой-то толчок и повышение узнаваемости?

– Да, действительно, футбол у нас доминирует, как и в 70% стран Европы. Но среди огромного количества других видов спорта, я думаю, что баскетбол идет на втором месте. Что тоже очень хороший показатель. А по поводу узнаваемости я не помню, если честно (улыбается). Потому что приезжал в Украину, выступал за сборную и опять уезжал за границу.

– Тот Евробаскет дал Украине возможность впервые в истории сыграть на чемпионате мира. И ожидания от команды были большие. В том, что можно выходить из группы в Бильбао, никто не сомневался. С какими задачами ехала сборная на ЧМ-2014 и что пошло не так?

– Мы действительно начали очень уверенно, хорошо выглядели, но во второй игре наш топ-скорер Гладырь подвернул ногу и не мог продолжать турнир. Как любят говорить, в таких ситуациях ребята, которые находились ранее на вторых ролях, должны были сделать шаг вперед и показать себя. Но этого не произошло. Оказалось, что Гладырь был незаменим. С периметра закрывал много проблем и решал вопросы и в нападении, и в защите. Это была очень ощутимая потеря.

И нельзя сказать, что мы там пролетели, проиграв всем. Нет, такого не было. Мы не прошли дальше лишь по разнице забитых и пропущенных очков. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Если бы в какой-то игре буквально на несколько очков больше забили или меньше пропустили, то уже бы мы прошли дальше. Все было суперблизко. Но повторюсь, что вылет Гладыря нас очень сильно подкосил.

– Расклад в последнем туре был такой, что Украине надо было победить США для выхода из группы. Майк Фрателло действительно настраивал вас обыграть американцев, в составе которых были восходящие звезды НБА – Харден, Карри, Ирвинг?

– Наверное, сейчас я пытаюсь понять, как он думал. И если ставить на кон все, то на ребят ляжет большой груз ответственности, и они могут потерять раскрепощенность. Поэтому он говорил: "Ребят, конечно, вы знаете, как играть. У нас есть тактика и все, что нужно. Вы через многое прошли, постарайтесь максимально выложиться, а о результате будем думать уже по ходу игры". Он не говорил, что мы должны кровь из носа обыграть США.

– И вы даже вели в счете в какой-то момент.

– Мы первую половину матча очень хорошо выглядели. Знаете, когда горит огромное желание, и ты, возможно, первый и последний раз играешь против такой сборной, как США, то для тебя это уже финал Кубка мира.

Уже тогда мы понимали, что против американцев будет, скорее всего, наша последняя игра и отступать некуда. Поэтому хорошо и слаженно начали, но понятно, что класс был несопоставимый, и во второй половине они сделали рывок, который мы не смогли отыграть.

– Помимо матча против США, что еще запомнилось с того чемпионата?

– Знаменитый танец хака в исполнении Новой Зеландии. Когда ты смотришь это по телевизору, то одно впечатление, а когда это происходит вживую, то весь зал замирает. Кто-то говорит, что это должно пугать, но я спрашивал ребят и, вроде, никто не испугался, некоторых это смешило. А мне было очень интересно посмотреть.

– Насколько сложно попасть на чемпионат мира сейчас, когда изменилась система отбора?

– Раньше все игры проходили летом. И не было накладок на баскетболистов, которые играют в НБА и Евролиге. А сейчас окна осенью и зимой, поэтому игроки из Америки вообще не могут приехать на отбор, расписание не позволяет. А Евролига бесконечно воюет с ФИБА, и отпускает баскетболистов очень редко. То, что ЦСКА отпустил Шенгелию на матч с Украиной, – большая редкость. По-моему договорились, что он возьмет частный самолет, который чуть ли не напополам с ним оплатит сборная Грузии. Представляете, как это дорого.

Да, сегодня Украина тоже не может рассчитывать на помощь сильных игроков – Лэня и Михайлюка, которые играют в НБА. Но это всего два игрока, а другие сборные теряют по семь-восемь. Ведь может быть такое, что пять играет в Евролиге, а еще два-три – в Америке. И многие команды выглядят не в лучшем свете. А раньше практически все были в строю. То есть, раньше соперники по отбору были сильнее. А сейчас у нас выше шансы на выход из группы.

– В последних матчах отбора на ЧМ-2023 вы не играли, хотя являетесь капитаном сборной. Закончили карьеру или просто не вызвали?

– Официально я еще не заканчивал. Но тренер пробует разные составы, других игроков, экспериментирует. Мы с ним общаемся. Он понимает, что я уже возрастной игрок и сегодня-завтра закончу выступать за сборную. И нужны люди, которые придут после меня в команду с каким-то опытом.

Если я уйду и придут люди без опыта, то точно не покажут никакого результата. Они должны потихонечку чувствовать команду, их надо постепенно наигрывать, чтобы появилась уверенность. А играть за сборную – это на самом деле давление. На тебя смотрят все родственники, друзья, вся страна. И не каждый сразу это выдерживает, некоторые теряются и теряют свою игру.

– К сожалению, не так давно травмировался наш центровой испанской "Гран-Канарии" Артем Пустовой и не факт, что он сможет сыграть за сборную в феврале, когда предстоит матч с Испанией. Если что – вы готовы выйти?

– Да, конечно, я сейчас в хорошей форме и неплохо провожу сезон. И если тренер посчитает, что я ему нужен, то я готов закрыть эту позицию и взять на себя ответственность не просто помогать сборной, но и вести ее вперед.

– Есть такой момент, что сила страны в баскетболе измеряется еще и количеством игроков в НБА. Вы тоже в свое время успели поиграть за океаном – в составе "Детройта" и "Финикса". Успели понять, в чем секрет успеха в НБА? И что нужно сделать, чтобы там закрепиться?

– Во-первых, да, попасть в НБА невероятно сложно. На тот момент, когда я попал в Америку, у нас президентов Украины было больше, чем игроков в Америке. И мы тогда шутили с журналистом, что президентом у нас в стране стать легче, чем игроком НБА. Там, конечно, все по-другому. Огромная ставка идет именно на драфт.

Те игроки НБА, которые попали в клубы не через драфт, у них очень мало шансов. Это как-то по-особенному должны лечь карты или что-то в голову должно стрельнуть тренеру, чтобы тебя наигрывать. Это должна быть череда травм игроков на твоей позиции и тебе дадут шанс. Если же травм нет, то и шансов тоже. Да, тебя туда берут, но берут подстраховщиком на случай, если что-то пойдет не так. Но если все идет своим чередом, то шанс ты не получишь.

Когда клуб выбирает ребят на драфте, то вместе с ними выбирают свою дальнейшую политику. В день драфта в специальной комнатке собираются вместе менеджер, владелец команды, тренер и его ассистент. Обсуждают, какой у них состав сейчас, на какую позицию им нужен игрок на ближайшие пять-шесть лет.

Если они выбрали баскетболиста, а он играет откровенно плохо первый год, они все равно его наигрывают. И второй год тоже. Потому что они уже выбрали направление, и менеджер должен показать, что он не ошибся, не лоханулся. То есть, они до последнего будут давать тебе шанс, пока не заиграешь. А если ты не задрафтованный игрок, то будет сложнее.

И я говорю не только о себе. Есть ряд топовых игроков, которые приезжали в Америку, но ничего не добились. Хуан Карлос Наварро, Николо Мелли, тот же Торнике Шенгелия. Это лучшие игроки Евролиги, но им не дали шанс в НБА, и они уехали.

– Вы недавно стали отцом, как-то изменились ваши жизненные приоритеты или восприятие мира?

– Ну как поменялись... Спорт – это моя профессия, работа. Поэтому как профессионал я отношусь к ней по-прежнему. Но, конечно, если раньше я мог в свободное время ничего не делать, то теперь уделяю его ребенку.

Сейчас внутри дома у тебя появилось множество мини-челленджей: перенести спящего ребенка, поменять памперс, измерять температуру. Поэтому тревога, трепетное отношение и забота о дочке присутствуют, но работа есть работа. Если я могу на жену переложить ответственность и спокойно выспаться перед важным матчем, то, не стесняясь, это делаю (смеется).

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