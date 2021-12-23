"Президентом Украины стать легче, чем попасть в НБА": капитан сборной Кравцов вспомнил уникальный метод Фрателло и битву с США

Елена Павлова
Баскетбол
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'Президентом Украины стать легче, чем попасть в НБА': капитан сборной Кравцов вспомнил уникальный метод Фрателло и битву с США

По случаю 130-летия баскетбола, которое отмечается в декабре, капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов вспомнил самые успешные турниры для национальной команды и рассказал, как американский тренер Майк Фрателло удивил игроков во время подготовки к Евробаскету-2013 и какая потеря стала невосполнимой для нас на чемпионате мира-2014.

Также в разговоре с OBOZREVATEL украинский центровой, который успел поиграть в НБА, выделил важный фактор, от которого зависит развитие карьеры в Америке.

Кравцов жена баскетбол

– В 2013 году Украина впервые вышла из группы на мужских Евробаскетах и заняла высокое шестое место, которое позволило выступить на чемпионате мира-2014. Тот успех – это заслуга американского тренера Майка Фрателло, который четко распределил роли между игроками, или же подошло такое поколение, которое было готово заявить о себе?

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– Я придерживаюсь мнения, что этот успех – не только феномен Майка Фрателло как тренера. Но считаю, что есть наставники суперуровня, которые при любом раскладе могут собрать какую-то невероятную команду. И Фрателло именно из таких тренеров. Мы, игроки, первый раз с столкнулись с таким подходом. Хотя не были забитыми и играли не только в Украине. Но и в Испании, Болгарии.

Американский тренер Майк Фрателло.

Но у Майка был свой собственный подход, где он в первую очередь выступал как психолог. А потом уже шла тактика. Тренеры, с которыми я сталкивался до этого, пытались максимально показать свое эго. Мол, я здесь самый главный тренер и буду делать все: проводить разминку, говорить, что делать в тренажерке, как играть в защите и нападении. Майк же, наоборот, привел шесть или семь специалистов, которые стали его ассистентами. И каждому дал роль.

Один ассистент занимался индивидуальными тренировками, нарабатывал скилы – умения, другой – полностью строил защиту, третий – добавлял в нападении. А Фрателло все это собирал, дополнял и подключал фактор психологии. Он подходил к каждому игроку, общался, спрашивал, какие у него сильные стороны, как их лучше задействовать, какая нравится или не нравится комбинация.

Майк Фрателло со сборной Украины.

Когда мы играли товарищеские игры, даже делали нарезки под мотивационную музыку. То есть, это был комплексный подход. И было настолько круто и ново, что дало огромный толчок каждому выжать максимум из того, что мы умеем в Словении. Представляете, какой это был прорыв для Украины, которая до Евробаскета-2013 находилась в рейтинге на 28-м или 32 месте, а попала в шестерку лучших, которые отправились на чемпионат мира?

– Да, это, конечно, была сенсация того чемпионата Европы. А когда вы с командой почувствовали, что сделали что-то особенное?

– Знаете, нам очень тяжело дался выход из второй группы. В тот момент мы понимали, что играем неплохо, но на Евробаскете не бывает слабых команд. И случались такие локальные провалы – проиграли Латвии 30 очков, но бывают такие дни, когда у одной команды летит, а у другой – нет. Тем не менее начался кураж, когда мы поняли, что прошли две группы и стартуют игры навылет.

Евробаскет-2013 сборная Украины

В плей-офф нам достается такой сильный соперник, как Сербия. А сербы они в каждой сильной лиге Европы, потому что у них очень много талантливых баскетболистов, и они везде востребованы. А их сборная всегда среди фаворитов Евробаскетов, и мы их прошли. Потом попадаем на итальянцев. И тоже их проходим. То есть, сборные, которые борются за медали, попадаются на ранних стадиях, и нам ничего не остается, кроме как сражаться с ними. Конечно, эмоции незабываемые.

– Вместе с Джеттером и Гладырем вы были вожаками команды, поскольку на тот момент уже играли в НБА. Вот эта ответственность толкала вас вперед?

– Я думал, что вы ведете к тому, не было ли мандража. Но такого не было. Действительно я понимал, что один из самых опытных в команде и один из столпов состава. Поэтому иногда задумываешься, если не я, то кто? Понимал, что если уж карта легла в правильные руки, то нужно добивать до конца.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов.

– Баскетбол в нашей стране не настолько популярен на фоне футбола, но вот после того успешного Евробаскета-2013 был какой-то толчок и повышение узнаваемости?

– Да, действительно, футбол у нас доминирует, как и в 70% стран Европы. Но среди огромного количества других видов спорта, я думаю, что баскетбол идет на втором месте. Что тоже очень хороший показатель. А по поводу узнаваемости я не помню, если честно (улыбается). Потому что приезжал в Украину, выступал за сборную и опять уезжал за границу.

Вячеслав Кравцов против Деррика Роуза

– Тот Евробаскет дал Украине возможность впервые в истории сыграть на чемпионате мира. И ожидания от команды были большие. В том, что можно выходить из группы в Бильбао, никто не сомневался. С какими задачами ехала сборная на ЧМ-2014 и что пошло не так?

– Мы действительно начали очень уверенно, хорошо выглядели, но во второй игре наш топ-скорер Гладырь подвернул ногу и не мог продолжать турнир. Как любят говорить, в таких ситуациях ребята, которые находились ранее на вторых ролях, должны были сделать шаг вперед и показать себя. Но этого не произошло. Оказалось, что Гладырь был незаменим. С периметра закрывал много проблем и решал вопросы и в нападении, и в защите. Это была очень ощутимая потеря.

Дмитрий Забирченко против Джеймса Хардена.

И нельзя сказать, что мы там пролетели, проиграв всем. Нет, такого не было. Мы не прошли дальше лишь по разнице забитых и пропущенных очков. Нам не хватило совсем чуть-чуть. Если бы в какой-то игре буквально на несколько очков больше забили или меньше пропустили, то уже бы мы прошли дальше. Все было суперблизко. Но повторюсь, что вылет Гладыря нас очень сильно подкосил.

– Расклад в последнем туре был такой, что Украине надо было победить США для выхода из группы. Майк Фрателло действительно настраивал вас обыграть американцев, в составе которых были восходящие звезды НБА Харден, Карри, Ирвинг?

– Наверное, сейчас я пытаюсь понять, как он думал. И если ставить на кон все, то на ребят ляжет большой груз ответственности, и они могут потерять раскрепощенность. Поэтому он говорил: "Ребят, конечно, вы знаете, как играть. У нас есть тактика и все, что нужно. Вы через многое прошли, постарайтесь максимально выложиться, а о результате будем думать уже по ходу игры". Он не говорил, что мы должны кровь из носа обыграть США.

Вячеслав Кравцов в поединке с американцами на чемпионате мира.

– И вы даже вели в счете в какой-то момент.

– Мы первую половину матча очень хорошо выглядели. Знаете, когда горит огромное желание, и ты, возможно, первый и последний раз играешь против такой сборной, как США, то для тебя это уже финал Кубка мира.

Уже тогда мы понимали, что против американцев будет, скорее всего, наша последняя игра и отступать некуда. Поэтому хорошо и слаженно начали, но понятно, что класс был несопоставимый, и во второй половине они сделали рывок, который мы не смогли отыграть.

Вячеслав Кравцов борется под кольцом в матче с США.

– Помимо матча против США, что еще запомнилось с того чемпионата?

– Знаменитый танец хака в исполнении Новой Зеландии. Когда ты смотришь это по телевизору, то одно впечатление, а когда это происходит вживую, то весь зал замирает. Кто-то говорит, что это должно пугать, но я спрашивал ребят и, вроде, никто не испугался, некоторых это смешило. А мне было очень интересно посмотреть.

Сборная Украины смотрит хаку Новой Зеландии.

– Насколько сложно попасть на чемпионат мира сейчас, когда изменилась система отбора?

– Раньше все игры проходили летом. И не было накладок на баскетболистов, которые играют в НБА и Евролиге. А сейчас окна осенью и зимой, поэтому игроки из Америки вообще не могут приехать на отбор, расписание не позволяет. А Евролига бесконечно воюет с ФИБА, и отпускает баскетболистов очень редко. То, что ЦСКА отпустил Шенгелию на матч с Украиной, – большая редкость. По-моему договорились, что он возьмет частный самолет, который чуть ли не напополам с ним оплатит сборная Грузии. Представляете, как это дорого.

Михайлюк, октябрь 2021

Да, сегодня Украина тоже не может рассчитывать на помощь сильных игроков – Лэня и Михайлюка, которые играют в НБА. Но это всего два игрока, а другие сборные теряют по семь-восемь. Ведь может быть такое, что пять играет в Евролиге, а еще два-три – в Америке. И многие команды выглядят не в лучшем свете. А раньше практически все были в строю. То есть, раньше соперники по отбору были сильнее. А сейчас у нас выше шансы на выход из группы.

– В последних матчах отбора на ЧМ-2023 вы не играли, хотя являетесь капитаном сборной. Закончили карьеру или просто не вызвали?

– Официально я еще не заканчивал. Но тренер пробует разные составы, других игроков, экспериментирует. Мы с ним общаемся. Он понимает, что я уже возрастной игрок и сегодня-завтра закончу выступать за сборную. И нужны люди, которые придут после меня в команду с каким-то опытом.

Баскетболист Вячеслав Кравцов.

Если я уйду и придут люди без опыта, то точно не покажут никакого результата. Они должны потихонечку чувствовать команду, их надо постепенно наигрывать, чтобы появилась уверенность. А играть за сборную – это на самом деле давление. На тебя смотрят все родственники, друзья, вся страна. И не каждый сразу это выдерживает, некоторые теряются и теряют свою игру.

– К сожалению, не так давно травмировался наш центровой испанской "Гран-Канарии" Артем Пустовой и не факт, что он сможет сыграть за сборную в феврале, когда предстоит матч с Испанией. Если что – вы готовы выйти?

– Да, конечно, я сейчас в хорошей форме и неплохо провожу сезон. И если тренер посчитает, что я ему нужен, то я готов закрыть эту позицию и взять на себя ответственность не просто помогать сборной, но и вести ее вперед.

Айнарс Багатскис на тренировке сборной Украины.

– Есть такой момент, что сила страны в баскетболе измеряется еще и количеством игроков в НБА. Вы тоже в свое время успели поиграть за океаном – в составе "Детройта" и "Финикса". Успели понять, в чем секрет успеха в НБА? И что нужно сделать, чтобы там закрепиться?

– Во-первых, да, попасть в НБА невероятно сложно. На тот момент, когда я попал в Америку, у нас президентов Украины было больше, чем игроков в Америке. И мы тогда шутили с журналистом, что президентом у нас в стране стать легче, чем игроком НБА. Там, конечно, все по-другому. Огромная ставка идет именно на драфт.

Те игроки НБА, которые попали в клубы не через драфт, у них очень мало шансов. Это как-то по-особенному должны лечь карты или что-то в голову должно стрельнуть тренеру, чтобы тебя наигрывать. Это должна быть череда травм игроков на твоей позиции и тебе дадут шанс. Если же травм нет, то и шансов тоже. Да, тебя туда берут, но берут подстраховщиком на случай, если что-то пойдет не так. Но если все идет своим чередом, то шанс ты не получишь.

Украинцы Алексей Лэнь и Вячеслав Кравцов недолго поиграли вместе в НБА.

Когда клуб выбирает ребят на драфте, то вместе с ними выбирают свою дальнейшую политику. В день драфта в специальной комнатке собираются вместе менеджер, владелец команды, тренер и его ассистент. Обсуждают, какой у них состав сейчас, на какую позицию им нужен игрок на ближайшие пять-шесть лет.

Если они выбрали баскетболиста, а он играет откровенно плохо первый год, они все равно его наигрывают. И второй год тоже. Потому что они уже выбрали направление, и менеджер должен показать, что он не ошибся, не лоханулся. То есть, они до последнего будут давать тебе шанс, пока не заиграешь. А если ты не задрафтованный игрок, то будет сложнее.

Кравцов жена баскетбол

И я говорю не только о себе. Есть ряд топовых игроков, которые приезжали в Америку, но ничего не добились. Хуан Карлос Наварро, Николо Мелли, тот же Торнике Шенгелия. Это лучшие игроки Евролиги, но им не дали шанс в НБА, и они уехали.

– Вы недавно стали отцом, как-то изменились ваши жизненные приоритеты или восприятие мира?

– Ну как поменялись... Спорт – это моя профессия, работа. Поэтому как профессионал я отношусь к ней по-прежнему. Но, конечно, если раньше я мог в свободное время ничего не делать, то теперь уделяю его ребенку.

Кравцов жена баскетбол

Сейчас внутри дома у тебя появилось множество мини-челленджей: перенести спящего ребенка, поменять памперс, измерять температуру. Поэтому тревога, трепетное отношение и забота о дочке присутствуют, но работа есть работа. Если я могу на жену переложить ответственность и спокойно выспаться перед важным матчем, то, не стесняясь, это делаю (смеется).

Кравцов жена баскетбол

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