Президент БК "Прометей" потребовал разрешить клубу играть в главном спорткомплексе города

Президент "Прометея", который занимает второе место в Суперлиге Париматч, Владимир Дубинский призвал мэра Камянского Андрея Белоусова разрешить его клубу проводить тренировки в главном спорткомплексе города.

На свой странице в Facebook владелец одного из лидеров чемпионата Украины по баскетболу напомнил, что вскоре возобновляется розыгрыш первенств страны, и его командам нужно готовиться к продолжению сезона. Дубинский призвал Белоусова подписать меморандум, в котором будет четко прописано, что "Прометей" платит городу полную сумму за использование тренировочных площадок, а мэр гарантирует, что никто не помешает клубу играть и готовиться к матчам.

"Через 10 дней стартует второй круг чемпионата Суперлиги, а еще через 15 дней сборные играют, наши сборные Украины! Ребятам и девчонкам надо готовится. Останови безумие! Завтра болельщики идут под городской исполком с одним желанием – чтобы ты подписал меморандум, что СК "Прометей" платит по договорам, по полной цене, утвержденной городом для всех, без всяких льгот, а ты гарантируешь как мэр, что никто не будет мешать играть и тренироваться. Смотри, одна твоя подпись и все успокоятся, все будут радоваться и гордиться "Прометеем"", – написал Дубинский.

Владимир Дубинский обратился к мэра Камянского Facebook Владимира Дубинского

Владимир Дубинский напомнил о том, что вскоре Суперлига Париматч будет возобновлена Facebook Владимира Дубинского

Владимир Дубинский призвал Белоусова поставить подпись Facebook Владимира Дубинского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент команды из Камянского заявил, что получил письмо, в котором говорится, что теперь клубу запрещено тренироваться и играть в городском спорткомплексе.