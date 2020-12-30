Президент БК "Прометей" закликав дозволити клубу грати в головному спорткомплексі міста

Президент "Прометея", який посідає друге місце в Суперлізі Паріматч, Володимир Дубинський закликав мера Кам'янського Андрія Білоусова дозволити його клубу проводити тренування в головному спорткомплексі міста.

На свій сторінці в Facebook власник одного з лідерів чемпіонату України з баскетболу нагадав, що незабаром відновлюється розіграш першостей країни, і його командам потрібно готуватися до продовження сезону. Дубинський закликав Білоусова підписати меморандум, у якому буде чітко прописано, що "Прометей" платить місту повну суму за використання тренувальних майданчиків, а мер гарантує, що ніхто не завадить клубу грати та готуватися до матчів.

"Через 10 днів стартує друге коло чемпіонату Суперліги, а ще через 15 днів збірні грають, наші збірні України! Хлопцям і дівчатам треба готуватися. Зупини безумство! Завтра вболівальники йдуть під міський виконком з одним бажанням – щоб ти підписав меморандум, що СК "Прометей" платить за договорами, за повною ціною, затвердженою містом для всіх, без всяких пільг. А ти як мер гарантуєш, що ніхто не буде заважати грати і тренуватися. Дивись, один твій підпис і всі заспокояться, всі будуть радіти й пишатися "Прометеєм", – написав Дубинський.

Володимир Дубинський звернувся до мера Кам'янського Facebook Володимира Дубинського

Володимир Дубинський нагадав про те, що незабаром Суперлігу Паріматч буде відновлено Facebook Володимира Дубинського

Володимир Дубинський закликав Білоусова поставити підпис Facebook Володимира Дубинського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент команди з Кам'янського заявив, що отримав листа, в якому йдеться про те, що тепер клубу заборонено тренуватися і грати в міському спорткомплексі.