Россия продолжает позориться с проведением так называемых международных соревнований. Так в Перми стартовал "Кубок дружбы" по баскетболу, в первом матче которого местная "Парма" уничтожила "сборную Колумбии" с впечатляющим счетом – 155:53.

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Однако, как выяснилось, россияне играли с командой неизвестных спортсменов, а Федерация баскетбола Колумбии (FCB) уже пригрозила санкциями за использование на турнире своей символики. В организации заявили, что не получали от РФ приглашения на турнира и не отправляли туда свою национальную команду.

"Колумбийская федерация баскетбола не получила официального приглашения принять участие в Кубке дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола не дала одобрения ни одному клубу или учебному заведению страны на участие в Кубке дружбы России. Колумбийская федерация баскетбола предпримет юридические действия в связи с ненадлежащим использованием без предварительного разрешения нашего изображения или логотипа", – говорится в пресс-релизе FCB.

Интересно, что россиян никак не смутили эти подробности. На официальном сайте Федерации баскетбола России (ФБР) продолжает висеть новость с заголовком "Парма" разгромила сборную Колумбии", а на площадках пермяков в социальных сетях также не значится, что соперник не представляет южноамериканскую страну.

Отметим, что в начале лета в РФ состоялись Игры БРИКС, где во многих дисциплинах участвовало по одному или двум спортсменам из страны-агрессорки.

Как сообщал OBOZ.UA, на Филиппинах впервые в истории баскетбола был забит четырехочковый бросок.

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