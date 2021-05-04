Последнее столичное дерби регулярного сезона: анонс Суперлиги Париматч 4 мая

Во вторник, 4 мая, в Суперлиге Париматч состоится единственный поединок, в котором встретятся столичные "Будивельник" и "Киев-Баскет".

"Будивельник" – "Киев-Баскет"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 14:00

Трансляция – Obozrevatel

Если номинальные гости уже решили все турнирные задачи, обеспечив себе досрочную победу в регулярном сезоне Суперлиги Париматч, то "Будивельник" продолжает борьбу за шестое место с "Химиком". Подопечные Игорса Миглиниекса опережают клуб из Южного только за счет дополнительных показателей.

"Киев-Баскет" с минимальным перевесом в счете (не более четырех очков) выиграл все три матча против соседей по городу в нынешнем чемпионате, поэтому их соперники будут серьезно настроены на то, чтобы взять реванш.

Напомним, что киевское дерби пройдет со зрителями. Трибуны ДС "Венето-Спорт" могут быть заполнены на 50% общей вместимости. Кроме прямой трансляции на телеканале Obozrevatel, за развитием событий в поединке можно будет следить на сайте FBU.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем матче Суперлиги "Киев-Баскет" уступил "Прометею".