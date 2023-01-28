Поражения ''Киев-Баскета'' и ''Старого Луцка''. Результаты Суперлиги Parimatch 28 января

В субботу, 28 января, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные два матча Суперлиги Parimatch. В рамках луцкого бабла "БИПА-Одесская область" одержала вторую победу над "Киев-Баскетом" 69:57, а "Прикарпатье-Говерла" было сильнее "Старого Луцка" 71:73.

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Первая четверть матча осталась за Киев-Баскетом, который удачно провел концовку десятиминутки, а в начале второй четверти киевляне довели свое преимущество до 9 очков. Но в общей сложности вторую четверть в свою пользу "забрали" игроки БИПЫ, которые вели +8, а на большой перерыв ушли при своем преимуществе в пять очков.

В дальнейшем киевляне пытались вернуть интригу к матчу, несколько раз приближались к сопернику на расстояние одной-двух удачных атак, но в целом Бипа уверенно контролировала игру и "гасила" все удачные периоды соперника своими удачными действиями.

У БИПИ дабл-дабл оформил Евгений Ткаченко – 16 очков и 12 подборов, тогда как у Киев-Баскета лучшим стал Даня Кингсби, но его 19 очков оказалось недостаточно для успеха.

БИПА выиграла вторую из трех встреч команд в сезоне и закрепилась на второй строчке турнирной таблицы, имея 13 побед в 16 матчах. В Киев-Баскета 11 побед в 17 матчах – киевляне делят третье место с Днепром.

Для БИПЫ бабл в Луцке завершен, а Киев-Баскет завтра, 29 января, проведет против Прикарпатья-Говерлы.

БИПА-Одесская область – Киев-Баскет 69:57 (11:17, 24:13, 15:14, 19:13)

Бипа: Ткаченко 16+12 подборов – 5 потерь, Кабацюра 9, Рябчук 13+6 подборов, Кадыгроб 10+9 подборов, Кобец 4+5 подборов – старт; Шашков 14, Конев 3, Унгурян 0, Николенко 0, Пестик 0

Киев-Баскет: Заплотинский 6, Кисильчук 2, Дубоненко 8, Мусиенко 4, Новиков 10 – старт; Кингсби 19, Юрченко 8+8 подборов, Кошеватский 0, Дюпин 0

Прикарпатье-Говерла одержала непростую победу над Старым Луцком в матче луцкого баблу Суперлиги Parimatch 73:71.

После первой более или менее равной первой четверти во второй десятиминутке подопечные Евгения Мурзина начали увеличивать свое преимущество, которое по ходу четверти достигало 17 очков, а на перерыв команды ушли при +15 для команды из Ивано-Франковска. Во второй четверти у хозяев площадки мало выходило – много потерь, проигрыш под кольцом, результатом чего и стал отрыв франковцев.

После большого перерыва Старый Луцк сумел выровнять игру, а со второй половины десятиминутки хозяева начали сокращать свое отставание во многом благодаря Олегу Рудакову, который благодаря своей активности выигрывал под кольцом подбор и набирал очки. За четыре минуты до конца Старый Луцк подобрался на расстояние 2 очков до соперника.

Хотя Говерла на это ответила рывком 6:0, но моральное преимущество было за хозяевами – за 24 секунды до конца после двух точных штрафных Коцка счет стал 71:72 в пользу Прикарпатья-Говерлы. Хрисостомиди дал шанс сопернику, попав один из двух своих штрафных. Но Старый Луцк этот свой шанс не использовал – Рудаков бросал на победу, но даже не бросил до кольца, а подобрать мяч и попытаться хотя бы перевести матч в овертайм никто не сумел.

Рудаков в итоге оформил дабл-дабл из 19 очков и 17 подборов. В Прикарпатье-Говерле самым результативным стал Артем Водолазский с 19 очками.

Говерла удержала победу и по количеству побед догнала Политехнику-Галичину – по 7 побед. Старый Луцк хоть и идет седьмым по Говерле, но имеет всего 4 победы в активе.

Луцкий бабл для Прикарпатья-Говерлы завершится матчем против Киев-Баскета, а Старый Луцк сыграет против Политехники-Галичины.

Старый Луцк - Прикарпатье-Говерла 71:73 (17:21, 13:24, 19:15, 22:13)

Старый Луцк: Коцько 9, Е. Коровяков 11+6 подборов, Дейна 1, Рудаков 19+17 подборов, Панфилов 9 – старт; Прозапас 11, А. Коровяков 6, Алтухов 5, Марков 0, Бедлинский 0

Прикарпатье-Говерла: Арвахов 4, Ожегов 0, Чугунов 12+6 подборов, Старцев 14 – 5 потерь, Лесик 8+6 подборов – старт; Водолазский 19, А.Тимофийчук 5, Хрисостомиде 5, Лонюк 4, Дроздов 2

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