Напряженная победа "Киев-Баскета": результат Суперлиги Париматч 11 апреля

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 11 апреля, состоялись очередные два поединка в регулярном сезоне Суперлиги Париматч.

"Тернополь" на своей площадке дожал "Николаев" (85:75), а "Киев-Баскет" добыл выездную победу над "Одессой" (74:70).

Одесса принимала Киев-Баскет в домашнем матче и он получился невероятно напряженным. Ярким подтверждением чему стала цифра 25 – именно столько раз менялся лидер, и 13 раз счет был ничейным. Гости приехали в Одессу без Майкла Джейкобсона, который до сих пор не вернулся в лагерь столичного клуба, хозяева площадки не могли рассчитывать сразу на трех ключевых игроков – Кондракова, Монди и Бриджмана.

Несмотря на серьезные потери, одесситы дали бой лидеру чемпионата. Команда, которой руководил ассистент главного тренера Александр Ворона, играла быстро, играла агрессивно в проходах и в трехсекундной зоне в целом, компенсируя таким образом нелучший процент реализации дальних бросков (33%). Киев-Баскет из-за дуги атаковал еще хуже соперника (23%), но при этом команда Айнарса Багатскиса все же выиграла битву в краске, откуда набрала 46 очков за матч.

Одесса – Киев-Баскет

Одесса допустила 15 потерь при 9 у соперника, проиграла подбора и, что самое главное, проиграла концовку, в которой ключевым стал точный трехочковый Мишулы с фолом. После этого киевляне позволили сопернику лишь немного сократить отставание, но победный счет не отпустили.

Лидер чемпионата четвертый раз в сезоне победил Одессу (74:70) и продолжает лидировать в турнирной таблице с 25 победами в 30 матчах.

Киев-Баскет 14 января в центральном матче на следующей неделе сыграет против Днепра, а Одессе 15 января в столице будет противостоять Будивельнику.

Одесса – Киев-Баскет 70:74 (13:17, 21:21, 17:14, 19:22)

Одесса: Артамонов 15 + 8 передач – 4 потери, Браун 14 + 13 подборов, Носков 12 Блэйлок 11 Новиков 8 – старт, Прокопенко 4, Воевода 3, Давидюк 3 + 5 подборов

Киев-Баскет: Коренюк 18 + 9 подборов, Ковалев 9 + 6 подборов, Крутоус 5, Близнюк 4 + 7 подборов, Месси 4 + 5 передач – старт, Мишула 14 Янг 8 + 5 передач, Тибодо 6 + 5 подборов, Павлов 6

Тернополь принимал Николаев в третьей игре и второй домашней в неделю.

Гости лучше провели стартовую четверть, после завершения которой завладели преимуществом в 8 очков. Тернополь сыграл неудачно, как на своей, так и на чужой половине площадки, но сумел найти свою игру во второй 10-минутке.

Корабелы неудачно сыграли в защите, пропустив от хозяев 31 очко за вторую 10-минутку. Полезно к игре со скамейки вошли Калхун и Агафонов, которые на двоих принесли тернополянам 22 очка еще до большого перерыва.

У корабелов стоит отметить Эдриана, который за первую часть матча набрал 15 очков. Но даже несмотря на удачную игру американца, рывок в конце второй четверти 19: 8 позволил Тернополю уйти на большой перерыв, имея в активе 4 балла преимущества.

Одесса – Киев-Баскет

Вторую половину матча обе команды провели стабильно, но лучше сыграли после большого перерыва именно хозяева. Команда Дмитрия Забирченко уже ни на секунду не отдавала лидерство николаевцам и оформив рывок 11:5 на заключительные пять минут, впервые в матче получила двухзначное преимущество, при которой игру и завершила. Тернополь четвертый раз в сезоне победил Николаев, получив свою единственную победу в трех матчах недели - 85:75.

Николаев 14 января сыграет на выезде против Прометея, а Тернополь 16 января на выезде противостоять Днепру.

Тернополь – Николаев 85:75 (16:24, 31:19, 18:17, 20:15)

Тернополь: Буренко 16 + 9 передач, Югба 16 + 12 подборов, Кольченко 10 Кальниченко 6, Сандул 2 – старт, Калхун 16 Агафонов 12 + 6 передач + 4 блок-шота, Головчик 5, Подковыров 2, Тищенко 0

Николаев: Эдриан 27 Колтер 11 + 9 передач, Конате 7 + 5 подборов, Приймак 4, Заплотинская 4 – старт, Дубоненко 13 Эдж 7, Лукьян 1, Боднар 1, Лихой 0

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Прометей" выиграл женский чемпионат Украины по баскетболу.