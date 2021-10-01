Отбор на ЧМ по баскетболу в Киеве: где купить билеты на матч сборной Украины

В ноябре 2021 мужская сборная Украины начнет свой путь в квалификации к чемпионату мира 2023 года.

По итогам жеребьевки команда Айнарса Багатскиса попала в группу G, где ее соперниками стали сборные Испании, Грузии и Северной Македонии. Во второй групповой этап выйдут три команды.

Свой первый матч отбора Украина сыграет 26 ноября во Грузии, а через три дня – 29 ноября – состоится первая домашняя игра.

Соперником нашей сборной будет Северная Македония. Начало игры в столичном Дворце спорта в 19:00 29 ноября (понедельник).

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского, председателя ФИБА-Европа Тургая Демиреля и руководителя Федерации баскетбола Украины Михаила Бродского по организации Евробаскета-2025 в нашей стране.