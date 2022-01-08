Определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по баскетболу

8 января прошел последний не сыгранный матч 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу. "Политехник" на своей площадке уступил "Кривбассу" – 35:90.

Таким образом криворожский клуб в 1/4 финала выступит вместе с "Прометеем", "Будивельником", "Тернополем", "Химиком", "Днепром", "Киев-Баскетом" и БК "Запорожье".

Стартовые минуты матча "Политехник" – "Кривбасс" внушали болельщикам хозяев надежду на равную борьбу. По крайней мере, в части игрового времени поединка.

Но с середины стартовой четверти представитель Суперлиги Windrose полностью подавил участника Первой лиги. Обладая полным игровым преимуществом гости уже после первой 10-минутки добыли 20 очков преимущества.

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В дальнейшем встреча для хозяев приобрела статус получения полезного игрового опыта с заметно более сильным соперником. В частности, приобретал такой опыт юный форвард харьковчан Десмонд Йяму, который в декабре выступал в составе сборной Украины U-16 на этапе ЕЮБЛ в Польше.

Гости тем временем продолжали гнуть свою линию и довели в итоге общее преимущество до 55 очков. Самыми результативными у победителей стали Милош Попович (16 очков) и Айзея Юмипиг (14).

КУБОК УКРАИНЫ Мужчины. 1/8 финала

8 января

Харьков. 18:00

Политехник – Кривбасс – (11:31, 8:25, 7:13, 9:21)

Политехник : Мочалов 11, Пивовар 10о+6пд, Жулавский 5о+5пд, Хрисостомиди 4, Тельчаров – старт; Резниченко 3, Барский 2, Каленик, Жиров, Филоненко, Йаму, Амирбеков.

Кривбасс : Попович 16о+7пд, Юмипиг 14, Вукович 8, Коренюк 7о+8пд, Артамонов 7о+7пд – старт; Латкович 10о+7пд, Фролов 9о+6пд, Старцев 8, Мотли 6, Бондарчук 5о+5пд.

В дальнейшем сильнейшие участники будут бороться за трофей в формате Финала восьми. Жеребьевкой определятся пары четвертьфинала. Матчи 1/4 и 1/2 финала пройдут в двух городах, представленных командами-участниками.

Место проведения финала ФБУ определит позже.