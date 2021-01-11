"Николаев" против "Будивелника": анонс матча Суперлиги Париматч 11 января

"Николаев" – "Будивельник"

Николаев, СК "Надежда"

Время начала – 19:00

Прямая трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

"Николаев" примет на своей площадке "Будивельник" в единственном матче Суперлиги Париматч в понедельник, 11 января.

Столичный клуб попытается взять реванш за поражение в первом поединке между командами со счетом 74:68. Гости лучше двигают мяч, чем их соперники, выигрывают больше подборов и точнее бросают из-за дуги (32,3% против 28,8%). Хозяева, в свою очередь, показывают лучший процент попадания из двухочковой зоны (53,5% против 46,8%).

На вторую игру за столичный клуб выйдет Александр Кобец, который ранее был отчислен из "Черкаських Мавп" за игру на тотализаторе. Что касается "Николаева", то дебютную игру за команду проведет форвард Сергей Приймак, который вернулся из аренды в "Прометее".

Хозяева одержали только 2 победы в первых 11 поединках Суперлиги, а "Будивельник" выиграл 5 матчей из 12.

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