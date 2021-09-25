"Николаев" и "Кривбасс" стартуют в Суперлиге Windrose: анонс 25 сентября

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 25 сентября, будет сыгран очередной поединок в Суперлиге WIndrose. В Николаеве местный одноименный клуб примет "Кривбасс". Поединок начнется в СК "Надежда" в 16:00. Трансляция на ObozTV.

Первая игровая неделя Суперлиги Windrose продолжится матчем в Николаеве, где местный одноименный клуб сыграет против новичка - Кривбасса.

В межсезонье корабли изменили легионерский ростер и добавили в состав украинское трио - Андрей Кальниченко, Андрей Кожемякин и Александр Тищенко. Отдельным сюжетом лета стало возвращение в команду легенды клуба Алексея Онуфриева, который будет возможность снова сыграть перед своими фанами уже в первой игре сезона.

Видео дня

Кривбасс - команда, которая перешла в элитный дивизион из Высшей лиги. Этот клуб и город далеко не впервые в Суперлиге, но последние несколько сезонов Кривбасс провел именно во второй по силе лиге. Возглавил команду молодой украинский тренер Артем Слипенчук, для которого эта работа станет первым полноценным опытом на позиции главного тренера клуба. В Николаева тренером летом стал более опытный специалист - бывший главный тренер сборной Латвии Арнис Вецвагарс.

5 легионеров, известные центровой Владислав Коренюк и разыгрывающий Клим Артамонов, молодые украинские новички клуба - Кривбасс выглядит интересно. Сможет ли команда из Кривого Рога уже в первом матче испортить настроение николаевским фанам? Узнаем сегодня - начало матча в 16:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Химик" и БК "Одесса" показали яркий баскетбол в стартовом для себя матче нового сезона Суперлиги Windrose. Победителем черноморского дерби в итоге стали "химики", которые были сильнее – 66:58.