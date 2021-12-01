Непредсказуемые 'Мавпы' и первое домашнее киевское дерби в новом сезоне. Рассказываем о ближайших матчах 'Киев-Баскета' в Суперлиге

После паузы на игры сборных Суперлига возобновляет регулярный чемпионат — и бросает нашему клубу вызов из спаренных домашних матчей. Практически без перерыва парням Айнарса Багатскиса придется помериться силами с "Черкаськими Мавпами" и "Будивельником".

Марафон длиной в 72 часа уникален уже сам по себе. Но мы докажем всем, кто сомневается в резонности посещения ДС "Венето-Спорт", что у этих игр полно дополнительных подоплек, достойных внимания.

Презентация новичка

Вечер четверга и середина субботы — отличное время для знакомства с новичком жёлто-черных. Джордан Свинг, способный закрыть позицию как атакующего защитника, так и легкого форварда, провел в украинской столице всего несколько дней после прибытия. Но уже готов надеть форму "Киев-Баскета" и вступить в борьбу с соперниками, чтобы с наилучшей стороны себя зарекомендовать.

Видео дня

30-летний спортсмен имеет богатый опыт выступлений в ведущих чемпионатах Европы — Испании, Бельгии, Израиля, Германии. А потому без труда адаптируется в отечественных реалиях, что поможет американцу с ходу приносить пользу киевлянам. Поверьте: этот парень действительно умеет играть в баскетбол, в чем точно помогут убедиться матчи грядущего уик-энда.

Киевское дерби

В первом круге подопечные Багатскиса на выезде обыграли "Будивельник" 75:70, доказав, какой клуб по осени на самом деле является главным в столице. Сейчас наступил черёд зимнего ответа. В рамках чемпионата, пожалуй, не придумать соперничества более принципиального и бескомпромиссного. А потому посмотреть воочию, как будут сыпать искрами коллективы двух латвийских наставников (вот еще вам дерби!), просто жизненно необходимо любому, кто любит неподдельные эмоции и острые ощущения.

Накал борьбы обещает достигнуть запредельного градуса еще и из-за турнирного положения команд. "Будивельник" нынче обитает на второй строке таблицы, "Киев-Баскет" остановились на третьей ступени. Между соперниками разница в две победы. Побеждают гости — и звание "вице-чемпиона регулярного сезона" практически наверняка остается за ними. Берут верх хозяева — и сражение за "промежуточное серебро" выходит на новый виток. Зная амбициозность Айнарса Багатскиса, можно смело утверждать: на этот матч будет поставлено если не все, то многое.

Топы в гостях

Шоутайм в "Венето-Спорт" будет обеспечен за счет ярких индивидуальностей — даже несмотря на то, что "Черкаськи Мавпы" находятся на дне таблицы. Ведь лидер гостей Дювон Максвелл занимает второе место по среднему числу подборов за вечер во всем турнире. Собственно, благодаря этому коллектив из Черкасс успел несколько раз поставить Суперлигу на уши, обыграв куда более маститых соперников. В частности, битыми после встреч с командой Максима Михельсона оставались представители украинской топовой пятерки — "Будивельник" и "Химик".

Что до встречи с "Будивельником", то здесь и вовсе все очевидно. В ДС "Венето-Спорт" пожалуют лучший снайпер розыгрыша Джиан Клавелл и лучший подбирающий Дрю Гордон. Добавьте сюда первое возвращение к родным пенатам в официальных играх Богдана Близнюка — и получите шикарный коктейль, который надо употреблять именно на трибунах арены, а не у экрана монитора.

Так что загляните в четверг (20.00) и субботу (14.00) в гости к БК "Киев-Баскет" и получите удовольствие от лучшей игры с мячом. Тем более, что стоимость билетов на матчи не кусаются: посмотреть каждое из противостояний можно по цене от 120 до 350 гривен!

Купить билеты на ближайшие два матча можно по этой ссылке на сайте Ticketsbox.