Названы стартовые пятерки Матча всех звезд Суперлиги Windrose

Определились стартовые пятерки команд Матча всех звезд украинской баскетбольной Суперлиги, который состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта. В игре-шоу украинцы сразятся против легионеров.

За стартовые составы в течение двух недель голосовали болельщики. Интересно, что в итоге в каждой из команд оказалось по три баскетболиста "Прометея" – действующего чемпиона и лидера чемпионата страны. А больше всего голосов из наших собрал защитник сборной Илья Сидоров.

"Звезды Украины". Задняя линия: Илья Сидоров ("Прометей", 2749 голосов), Иссуф Санон ("Днепр", 2139). Передняя линия: Александр Липовый ("Прометей", 2031), Вячеслав Кравцов ("Днепр", 1904), Вячеслав Петров ("Прометей", 1847).

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"Звезды Легиона". Задняя линия: Дианжело Харрисон ("Прометей", 2309), Ди Джей Купер ("Днепр", 1931). Передняя линия: Ди Джей Стефенс ("Прометей", 3529), Ди Джей Кеннеди ("Прометей", 3398), Дрю Гордон ("Будивельник", 1999).

Еще по пять человек в команды выберут капитаны коллективов Суперлиги. А завершит комплектацию составов Федерация баскетбола Украины на правах организатора мероприятия, добавив по два игрока и легионерам, и отечественным звездам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Матч звезд Суперлиги пройдет в Киеве: где купить билеты.

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