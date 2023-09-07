Назван состав участников и формат Суперлиги по баскетболу сезона-2023/24
Федерация баскетбола Украины обнародовала состав участников следующего сезона Суперлиги. После того, как было принято решение включить БК Кривбасс, количество команд элитного дивизиона возросло до 11.
Полный список выглядит следующим образом: Будивельник, Днепр, БИПА-сборная Одесской области, Киев-Баскет, Политехника-Галичина, Прикарпатье-Говерла, Черкаськи Мавпы, Старый Луцк-Универсистет, Запорожье, Ривне и Кривбасс.
Учитывая, что увеличение количества команд могло привести к значительному увеличению сроков проведения соревнования, принято решение уменьшить количество кругов регулярного чемпионата с четырех до трех, что позволит начать чемпионат 3 октября, а завершить - до 1 мая 2024 года. Количество игр регулярного чемпионата снизится с ранее запланированных 180 до 165, а каждая команда сыграет 30 игр в регулярном чемпионате вместо 36.
На втором этапе, как ранее было утверждено Исполкомом ФБУ, будет проведен плей-офф. Формат проведения плей-офф должен быть определен до начала третьего круга чемпионата в зависимости от ситуации в стране, связанной с военными действиями.
Учитывая уменьшение количества игр для клубов Суперлиги президент ФБУ Михаил Бродский предложил в сезоне 2023/24 предусмотреть дополнительное соревнование – Кубок Украины. Это предложение поддержал Исполком ФБУ.
Титульным спонсором Суперлиги сезона 2023-2024 будет выступать украинская букмекерская компания FAVBET, ранее заключившая партнерское соглашение с Федерацией баскетбола Украины. Таким образом, главный баскетбольный турнир Украины будет называться Суперлига Favbet. В основу логотипа вошла айдентика ФБУ и Favbet.
Напомним, в прошлом сезоне Суперлиги выступало 9 команд, а соревнования проводились без плей-офф в четыре круга по туровой системе календаря (в формате "бабл"). Чемпионом Украины стал столичный Будивельник.
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