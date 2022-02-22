"Наша земля – Украина": тренер рассказал о девизе баскетбольной сборной

Андрей Фоменко
Баскетбол
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'Наша земля – Украина': тренер рассказал о девизе баскетбольной сборной
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Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что наша команда в боевом настроении готовится к отборочному матчу чемпионата мира против испанцев, который пройдет в четверг, 24 февраля, в Кордобе. По словам латвийского специалиста в лагере "сине-желтых" царит дух патриотизма, в подтверждение чего он привел девиз команды.

На предложение ведущего обратиться к болельщикам в эфире программы "Время баскетбола" Багатскис лишь рассказал о том, как его подопечные настраиваются на игру. Перед выходом на площадку они заряжают себя патриотизмом.

Главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.

"Я скажу так. Знаете, что мы кричим, когда выходим на поле? Капитан команды говорит: "Наша земля..." А все ему отвечают: "Украина". Просто мы играем за Украину. За большую Украину", – заявил тренер сборной и "Киев-Баскета".

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Пока что в отборе на чемпионат мира украинцы уступили на выезде грузинам (83:88) и обыграли дома сборную Северной Македонии (78:61). Квалификационный барьер в группе преодолеют три команды из четырех.

Сборная Украины побеждает.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина – Испания перенесли на лето. В июне-июле "сине-желтым" придется провести три встречи.

Напомним, где смотреть матч Испания – Украина в отборе на ЧМ-2023.

Призыв к вакцинации.
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