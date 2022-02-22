'Наша земля – Украина': тренер рассказал о девизе баскетбольной сборной

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис заявил, что наша команда в боевом настроении готовится к отборочному матчу чемпионата мира против испанцев, который пройдет в четверг, 24 февраля, в Кордобе. По словам латвийского специалиста в лагере "сине-желтых" царит дух патриотизма, в подтверждение чего он привел девиз команды.

На предложение ведущего обратиться к болельщикам в эфире программы "Время баскетбола" Багатскис лишь рассказал о том, как его подопечные настраиваются на игру. Перед выходом на площадку они заряжают себя патриотизмом.

"Я скажу так. Знаете, что мы кричим, когда выходим на поле? Капитан команды говорит: "Наша земля..." А все ему отвечают: "Украина". Просто мы играем за Украину. За большую Украину", – заявил тренер сборной и "Киев-Баскета".

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Пока что в отборе на чемпионат мира украинцы уступили на выезде грузинам (83:88) и обыграли дома сборную Северной Македонии (78:61). Квалификационный барьер в группе преодолеют три команды из четырех.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч Украина – Испания перенесли на лето. В июне-июле "сине-желтым" придется провести три встречи.

Напомним, где смотреть матч Испания – Украина в отборе на ЧМ-2023.