На свидание к королеве красоты капитан сборной Украины пришел на костылях: история любви экс-игрока НБА Кравцова

26 ноября мужская сборная Украины по баскетболу начнет отбор на чемпионат мира-2023, но без одного из своих капитанов, бывшего центрового НБА Вячеслава Кравцова. 34-летний ветеран команды сейчас большую часть времени уделяет своей личной жизни и маленькой дочке, которую ему подарила "Мисс Тернополь" и "Вице-мисс Украина-2015" Элина Руденко.

OBOZREVATEL решил вспомнить историю любви баскетболиста и королевы красоты и модели, которая известна далеко за пределами Украины.

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Как признается сам Кравцов, жена запрещает ему рассказывать историю их знакомства и первой встречи. Уж слишком комичной она получилась. "Это такая "невероятная история": я просто увидел ее в Instagram и написал: "Привет", – как-то выдал секрет Слава.

Молодые люди какое-то время просто общались в сети и наконец-то встретились благодаря травме центрового. Кравцов, который на тот момент выступал за "Валенсию", сломал ногу, и его отпустили на время лечения домой – отдохнуть и перезагрузиться. Шел февраль 2017-го. Элина еще жила в Тернополе, но согласилась приехать к баскетболисту в Киев, а он пообещал встретить ее на вокзале.

"Как назло, она приехала с огромным чемоданом, я даже не знаю, почему она его с собой взяла, туда можно было двоих таких, как я, положить. С перрона подняться можно только по ступенькам. И я, стоя наверху на костылях, смотрел, как девушка, которую я встречаю, тянет на себе этот тяжеленный чемодан. Потом мы еще ходили в парк: я на костылях, а она – с чемоданом. Крутая первая встреча получилась", – иронизирует игрок в интервью Folga.

Но такое знакомство не помешало молодым людям впоследствии влюбиться и больше не расставаться. В сентябре 2019 года Вячеслав Кравцов в лесу при свечах сделал Элине романтическое предложение руки и сердца.

А в конце 2019 года влюбленные расписались, после чего баскетболист отправился в Японию, где выступал по контракту за местный клуб.

Элина, которая была весьма востребована в качестве модели и даже снялась в клипе известного швейцарского певца Pablo Ill, вскоре последовала за Кравцовым в Страну восходящего солнца, где постигала культуру Востока.

Руденко занималась хореографией и танцами, а также с детства много тренировалась, глядя на своих близких: "У меня папа и дедушка – спортсмены. Поэтому я с детства занимаюсь спортом. Папа приучил меня к активному образу жизни. У меня есть понимание того, что иметь хорошее тело и быть здоровой – очень важно".

В сентябре 2020 года Кравцов вернулся на родину – капитан сборной Украины подписал контракт с "Днепром". А в феврале спортсмен впервые стал отцом: жена подарила ему дочку, которую назвали Мелиссой.

И несмотря, на свой совсем юный возраст, малышка немало путешествует с родителями. Особенно в родную для Вячеслава Одессу.

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