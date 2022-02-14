'Миша, мы тебя любим': в ФБУ и 'Киев-Баскете' восхитились американским легионером

Все американские легионеры, кроме одного, покинули одну из лучших баскетбольных команд Украины – "Киев-Баскет". В составе коллектива Айнарса Багатскиса остался лишь плеймейкер Майкл Кеффи, а пятеро его соотечественников уехали из Украины из соображений безопасности. Правда, готовы вернуться, "когда ситуация стабилизируется".

Об этом главный тренер и клубной команды, и сборной Украины рассказал сайту ФБУ. А "Киев-Баскет" на странице клуба в Facebook отметил мужество баскетболиста и посвятил ему необычный портрет. На нем 28-летний Кеффи представлен в образе гетмана – примера для всех остальных.

"Миша, мы тебя любим", – прокомментировал поступок Кеффи президент ФБУ Михаил Бродский.

Как известно, Кеффи скоро должен получить украинский паспорт и сможет выступать за нашу сборную. Правда, до ближайших матчей отбора чемпионата мира с испанцами процесс завершить не успевают.

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"Респект", "Уважение максимальное", – отозвались на поведение парня болельщики в сети.

Из-за отсутствия половины команды "Киев-Баскет" не полетит на матч Кубка Европы ФИБА в Италию, где должен был 15 февраля сыграть в последнем туре второго группового этапа с "Реджаной". Украинский клуб объяснил европейским чиновникам ситуацию, к которой в ФИБА отнеслись с пониманием. Поэтому штрафных санкций на "желто-черных" накладывать не будут, а просто засчитают техническое поражение 0:20. Один из лидеров украинской Суперлиги досрочно потерял шансы выйти в плей-офф.

Следующий матч "Киев-Баскета" запланирован против "Запорожья" на 18 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек ФБУ высказался о возможном переносе матча Украина – Испания из Киева: "Не верьте фейкам".

Недавно "Прометей" добыл великолепную гостевую победу в Лиге чемпионов ФИБА.