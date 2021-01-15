Михайлюк вернул уверенность, я очень гордился им после этого, – тренер "Детройта"

Главный тренер "Детройт Пистонс" Дуэйн Кейси заявил, что гордился уверенным выступлением украинца Святослава Михайлюка в матче НБА против "Милуоки Бакс" (101:110).

Во время пресс-конференции после поединка американский специалист сделал акцент на том, что, несмотря на низкую точность бросков в предыдущей игре лиги против "Юты Джаз", у нашего соотечественника не появился страх. Он также отметил улучшения в оборонительных действиях Святослава.

"Больше всего меня порадовало, что Михайлюк сумел вернуть свою уверенность. У него был тяжелый матч против "Юты", когда он реализовал лишь один бросок из большого количества попыток без сопротивления со стороны соперника. Но у Свята была уверенность, чтобы вернуться и не сомневаться в себе. Именно так это происходит у отличных снайперов. Я очень гордился им после этого. Кроме того, его игра в защите значительно улучшилась", – рассказал о прогрессе украинца Кейси.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, был признан лучшим игроком "Детройта" в матче против "Милуоки". Этот поединок стал самым результативным для него в сезоне.