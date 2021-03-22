Михайлюк провел первый яркий матч за новый клуб, Лэнь установил личный рекорд сезона НБА

Украинский защитник "Оклахома-Сити Тандер" Святослав Михайлюк показал результативный баскетбол во втором матче за свой новый клуб и помог ему победить "Хьюстон Рокетс" в поединке НБА со счетом 114:112.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел на площадку со скамейки запасных и провел на ней 21 минуту. За это время он набрал 15 очков (3/6 трехочковых, 3/5 двухочковых), 4 подбора, 3 передачи, 1 перехват, совершил 4 потери и заработал 1 персональное замечание.

Святослав Михайлюк с мячом

Для "Оклахомы" эта победа стала 18-й в 42 матчах нынешнего регулярного сезона. Команда занимает 12-е место в Западной конференции.

"Хьюстон" – "Оклахома-Сити" 112:114 (22:31, 40:35, 23:24, 27:24)

"Хьюстон": Вуд (27 + 8 подборов), Уолл (24 + 7 передач), Оладипо (23 + 6 передач), Хауз (18 + 8 подборов), Тэйт (8 + 9 подборов) – старт; Уилсон (8), Портер (4), Мартин (0), Браун (0).

"Оклахома-Сити": Дорт (23), Роби (18 + 8 подборов), Браун (13 + 14 подборов), Маледон (12), Покушевски (9 + 9 подборов) – старт; Джексон (15), Михайлюк (15), Уильямс (7), Джером (2).

Святослав Михайлюк борется за мяч

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь установил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне в матче против "Бруклин Нетс", но его команда все равно проиграла со счетом 106:113.

Наш соотечественник отыграл 29 минут, выйдя в стартовой пятерке. Он набрал 20 очков (8/12 двухочковых, 4/5 штрафных), 9 подборов, 1 передачу, 2 блок-шота, а также 4 фола и 1 потерю.

Алексей Лэнь против соперника

На счету "Уизардс" 15 побед и 26 поражений в 41 поединке Лиги. Это позволяет команде занимать 13-е место в Восточной конференции.

"Бруклин" – "Вашингтон" 113:106 (25:30, 38:26, 25:27, 25:23)

"Бруклин": Ирвинг (28 + 7 подборов + 6 передач), Харден (26 + 8 передач), Джордан (12), Харрис (10), Грин (3) – старт; Клэкстон (16), Браун (8), Т. Джонсон (5), Шэмет (3), Гриффин (2).

"Вашингтон": Уэстбрук (29 + 13 подборов + 13 передач + 8 потерь), Хачимура (20 + 10 подборов), Лэнь (20 + 9 подборов), Бил (17 + 6 потерь), Мэтьюз (6) – старт; Р. Лопес (12), Бонга (2), Авдия (0), Нето (0).

Алексей Лэнь получает похвалу от партнера

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Святослав впервые сыграл за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года. Михайлюк отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт Пистонс", откуда его обменяли в "Оклахому".

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем матче за "Пистонс" Святослав установил рекорд своей карьеры в НБА.