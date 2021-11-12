Матчи в трех городах: анонс Суперлиги Windrose 12 ноября

В пятницу, 12 ноября, в украинской баскетбольной Суперлиге пройдут три матча регулярного сезона. Одному из наших участников в еврокубках, "Киев-Баскету", придется сыграть уже через день после изматывающего поединка против израильского "Хапоэля".

Начнется игровой день на юге страны. "Химик", который занимает пятое место (7 побед/5 поражений), постарается взять реванш у "Тернополя" за гостевое поражение в конце октября со счетом 64:72. Тем более, команда Дмитрия Забирченко пока что выиграла всего три раза в 12 турах.

12 ноября

"Химик" – "Тернополь"

Южный, ФСК "Олимп"

Начало матча – 18:00

Трансляция – "УНИАН", YouTube-канал ФБУ

Видео дня

Еще один из аутсайдеров, "Николаев", все свои три победы в сезоне добыл на домашней площадке. На этот раз коллектив Арниса Вецвагарса попробует обыграть "Запорожье" – серебряного призера минувшего чемпионата. Правда, сейчас "бело-зеленые" идут в середине таблицы.

12 ноября

"Николаев" – "Запорожье"

Николаев, СК "Надежда"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель", YouTube-канал ФБУ

Победа "Киев-Баскета" в Одессе позволит ему удержаться на втором месте таблицы. Однако подопечным Айнарса Багатскиса следует восстановиться как физически, так и морально после поражения в Кубке Европы от израильтян.

12 ноября

"Одесса" – "Киев-Баскет"

Одесса, СК "Динамо"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины разгромила двукратного чемпиона Европы в отборе женского ЧЕ-2023 по баскетболу.

Также украинец Михайлюк помог "Торонто" победить в Филадельфии и прервать серию поражений в НБА.