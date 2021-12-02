Матчи в Тернополе и Киеве: анонс Суперлиги Windrose на 2 декабря

В четверг, 2 декабря, в украинской баскетбольной Суперлиге проведут еще два матча регулярного сезона 2021/2022. Столичные команды, претендующие на чемпионство, проэкзаменуют соперников из второй половины турнирной таблицы.

Узнавайте расписание телетрансляций баскетбольной Суперлиги с 1 по 5 декабря.

Перед перерывом на матчи национальных сборных "Тернополь" выиграл трижды подряд и поднялся на восьмое место. Команда Дмитрия Забирченко попробует прервать победную серию "Будивельника", которая уже насчитывает шесть поединков.

2 декабря

"Тернополь" – "Будивельник"

Тернополь, ФОК

Начало матча – 18:00

Трансляция – "Obozrevatel", YouTube-канал ФБУ

Видео дня

Коллектив тренера сборной Украины и "Киев-Баскета" Айнарса Багатскиса испытает на прочность пока что главного аутсайдера чемпионата – "Черкаськи Мавпы". Недавно соперники встречались в Кубке страны, и тогда победа далась киевлянам очень непросто.

2 декабря

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы"

Киев, ДС "Венето-Спорт"

Начало матча – 20:00

Трансляция – YouTube-канал ФБУ

OBOZREVATEL сообщал результаты Суперлиги 1 декабря.

Тем временем, баскетболисты отреагировали на "Золотой мяч"-2021 феноменальным ударом.