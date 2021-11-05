Матчи в Харькове и Киеве: анонс Суперлиги Windrose 5 ноября

В украинской баскетбольной Суперлиге открылся второй круг. В пятницу, 5 ноября, пройдут еще два матча 12-го тура. Соперники уже встречались на старте сезона 2021/2022, теперь сыграют на других площадках.

В сентябре "Днепр" уверенно обыгрывал "Соколов" в спорткомплексе "Шинник" – 81:57. Однако с тех пор харьковчане набрали ход и вышли на второе место турнирной таблицы (8 побед/3 поражения). А вот днепряне выиграли лишь половину из 10 матчей. Так что противостояние в столице Слобожанщины ожидается интригующее.

Видео дня

5 ноября

"Харьковские Соколы" – "Днепр"

Харьков, ФСК "Локомотив"

Начало матча – 19:00

Трансляция – "Обозреватель"

"Киев-Баскет" лишь в среду вечером вырвал драматическую победу в Польше в Кубке Европы ФИБА, так что будет принимать "Тернополь" на фоне усталости. Однако ресурсов для того, чтобы взять верх над одним из аутсайдеров, у коллектива Айнарса Багатскиса должно хватить. В первом круге киевляне выиграли в гостях – 83:72.

5 ноября

"Киев-Баскет" – "Тернополь"

Киев, ДС "Венето"

Начало матча – 20:00

Трансляция – "Обозреватель"

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБА "Торонто" с Михайлюком в старте победило "Вашингтон".

Также Украина назвала состав на матчи квалификации Кубка мира по баскетболу.