Матч Украина – Испания в отборе на чемпионат мира по баскетболу перенесли

Андрей Фоменко
Баскетбол
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Матч Украина – Испания в отборе на чемпионат мира по баскетболу перенесли
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение перенести отборочный матч чемпионата мира 2023 года между сборными Украины и Испании. Он должен был состояться 27 февраля 2022 года в Киеве, но из-за сложной политической ситуации вокруг Украины его перенесли на лето, как и просила Федерация баскетбола нашей страны.

Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола Испании в заявлении ее президента Хорхе Гарбахосы. Функционер поддержал Украину и согласился с вердиктом ФИБА.

"Мы были готовы сыграть два матча этого квалификационного окна, но, считаем, что ФИБА приняла самое правильное и ответственное решение. Мы сожалеем о ситуации, которую переживают наши друзья в Украине, и верим, что вскоре они смогут вернуться к нормальной жизни.

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Хорхе Гарбахоса.

Мы были открыты для разных решений. В том числе – могли провести два матча [24 и 27 февраля] в Кордобе. Но понимаем, что ФБУ воспользовалась возможностью, предоставленной ФИБА, отложить встречу до следующего июньского окна. Мы надеемся, что к тому времени любой намек на войну будет забыт", – говорится в документе.

Напомним, украинская сторона готова была принять матч в Киеве, но испанцы отказывались сюда ехать. Чтобы не проводить поединок в гостях или на нейтральном поле, ФБУ попросила о переносе встречи на лето, и ФИБА в этом вопросе пошла нам навстречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" выиграл Кубок Украины среди женщин, победив в финале "Киев-Баскет".

Узнавайте, где смотреть матч Испания – Украина в отборе на чемпионат мира. Игра состоится 24 февраля вечером.

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