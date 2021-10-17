Красотки в кроссовках. 10 баскетболисток, ради которых стоит смотреть украинскую Суперлигу

В конце сентября стартовал очередной сезон в женском чемпионате Украины по баскетболу. В составе восьми команд, принимающих участие в турнире, немало спортсменок, игрой которых можно восхищаться. И не только игрой, но и их внешностью. Блогер Meta.ua выбрал топ-10 самых красивых баскетболисток женской Суперлиги.

Екатерина Тихонова

Рост: 176

Возраст: 24

Клуб: Франковск-Прикарпатье

Екатерина Тихонова длительное время занималась танцами, но в восьмилетнем возрасте решила записаться параллельно на секцию по баскетболу. С того момента начала уделять внимание этому виду спорта значительно больше. С 14 лет стала вызываться в ряды юношеских, а потом молодежных сборных Украины - U-16 и U-18. Играет спортсменка под знаменитым номером 23 (номер Майкла Джордана). Екатерина Тихонова участвовала в съемках проморолика, когда Украина подавала заявку на проведение Евробаскета-2021. В прошлом сезоне привлекательная баскетболистка выступала за Винницких молний, которые заняли последнее восьмое место в регулярном чемпионате Суперлиги. Сама спортсменка была самой результативной в своей команде, набирая в среднем 10 очков за игру.

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Анна Сугак

Рост: 182

Возраст: 20

Клуб: Киев-Баскет

Анна Сугак всю свою не слишком долгую профессиональную карьеру в баскетболе играла исключительно за один клуб - одесский "Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака". В 2020 году одесситка получила титул "Мисс баскетбольная весна". Неудивительно, что местные болельщики ходили на матчи Интерхима не только ради баскетбола, но и посмотреть на игру победительницы конкурса красоты. В прошлом сезоне, который стал для молодой баскетболистки уже пятым в Суперлиге, Анна набирала в среднем 10,3 очка и делала больше 7 подборов за игру.

Также, кроме классического баскетбола, Анна Сугак участвует в соревнованиях 3х3. В частности, в составе национальной команды она выступала на юношеских Олимпийских играх 2018 года. В июне этого года нападающая впервые в карьере оставила родную команду и перебралась в столичный Киев-Баскет.

Анастасия Сидорак

Рост: 175

Возраст: 22

Клуб: Франковск-Прикарпатье

22-летняя Анастасия Сидорак, которая выступает за национальную сборную Украины по баскетболу 3х3 в возрасте до 23 лет, кроме игровых качеств, может похвастать и своей привлекательной внешностью. На клубном уровне девушка играет за суперлиговый "Франковск-ПНУ" на позиции форварда. В сезоне 2010/21 она провела 37 поединков, набирая в среднем 4,8 очка и 4 подбора. Ее команда закончила регулярный чемпионат на 6-м месте, что дало ей право играть в матчах плей-офф. В итоге команда красавицы добралась до полуфинала, но в матче за третье место уступила в пяти играх столичному "Динамо".

Арина Белоцерковская (Лысюк)

Рост: 164

Возраст: 31

Клуб: Интерхим

Опытная уроженка Бердичева всегда была на ведущих ролях в своих клубах. Арина Белоцерковская длительное время выступала за рубежом - в чемпионатах Франции, России, Испании, Литвы и др. Стоит отметить, что среди наград "растатуированной" баскетболистки – и бронзовые награды чемпионата Европы среди кадетов. Всего за время своей карьеры неоднократно вызывалась в сборную Украины и принимала участие в ЧЕ-2017. В прошлом сезоне Арина Белоцерковская "тянула" на своих плечах БК Франковск-НПУ, набирая в среднем 15,6 очка, 4,5 подбора и 5,9 передачи за игру (второй показатель в лиге). В сентябре этого года опытная баскетболистка подписала контракт с одесским Интерхимом.

Яна Голубош

Рост: 180

Возраст: 25

Клуб: без клуба

Ровенчанка Яна Голубош по праву считается одной из самых красивых игроков в украинском баскетболе. Выступая за местную команду БК Ровно-ОШВСМ, Яна выделялась на площадке не только внешностью, но и своей яркой и результативной игрой. Баскетболистка была среди лучших и в молодежных сборных Украины различных возрастов. Также провела 9 матчей за основную национальную команду. Сейчас уроженка Ровно проживает в Одессе и временно отошла от баскетбольных дел, ухаживая за маленьким ребенком.

Елена Рыжова

Рост: 181

Возраст: 23

Клуб: Динамо-НПУ

Среди наших красавиц-баскетболисток мы нашли место и для представительницы тренерского цеха. Ею стала наставница БК "Динамо" (Киев) Елена Рыжова - внучка легендарного украинского тренера Владимира Рыжова, который в 1995 году привел женскую сборную Украины к триумфу на чемпионате Европы. В 23 года Елена завершила активные выступления и приступила к тренерскому ремеслу. В первый сезон в качестве главного "коуча" девятикратных чемпионок Украины симпатичная наставница завоевала вместе с командой бронзовые награды Суперлиги. Также интересно, что в прошлом году Елена Рыжова стала первой в истории женщиной в украинской кибербаскетбольной лиге, попав в заявку команды Lviv Boars.

Дарья Завидная

Рост: 185

Возраст: 28

Клуб: Будивельник

Серебряный призер чемпионата мира по баскетболу 3х3 в 2016 году Дарья Завидная давно славится своей завидной внешностью. Еще большую популярность она приобрела в 2020 году после скандальной прямой трансляции матча между ее Киев-Баскетом и одесским Интерхимом в рамках женской Суперлиги. Тогда операторы, снимавшие матч, в перерыве забыли отключить микрофон и в эфире на всю страну позволили себе оскорбления в ее адрес. После чего баскетболистка в одной из социальных сетей предложила данным персонажам повторить сказанное ими в эфире ей в глаза. Неизвестно, чем закончилась данная история, но после этого подобного больше не повторялось. В прошлом сезоне нападающая получила серебряные награды чемпионата Украины, проведя за Киев-Баскет 31 игру, набирая в среднем 6,8 очков и 3,2 подбора за игру.

Вероника Космач

Рост: 174

Возраст: 20

Клуб: Франковск-Прикарпатье

Вероника Космач в прошлом сезоне была одной из лидеров БК Франковск-НПУ. Уроженка Бердянска вместе с прикарпатками остановилась в шаге от бронзовых наград Суперлиги, уступив в матче за третье место киевскому Динамо. Симпатичная защитница была одной из лучших в своей команде, набирая в среднем за игру более 12 очков и делая 3,3 результативные передачи. Также стоит отметить, что в 2019 году Вероника Космач победила в конкурсе мастерства на чемпионате мира по баскетболу 3х3.

Диана Ящук

Рост: 180

Возраст: 20

Клуб: Интерхим

Еще одна одесситка из нашего списка - Диана Ящук, игрок баскетбольной команды Суперлиги Интерхим-СДЮСШОР им. Литвака. 20-летняя защитница не является игроком стартовой пятерки команды, и наставница одесситок Ирина Щипакина в основном выпускала Диану на замену. Более удачно карьера Дианы Ящук складывается в баскетболе 3х3, где спортсменка добыла немало побед и медалей.

Бонус!

Мириам Уро-Ниле

Рост: 188

Возраст: 26

26-летняя баскетболистка сборной Украины Мириам Уро-Ниле была одной из самых ярких звезд женской Суперлиги. Ее мать - украинка, а отец - из Того. В прошлом сезоне центровая выступала за столичный Киев-Баскет, с которым завоевала серебряные награды чемпионата. Статистические показатели спортсменки были на уровне - в среднем более 17 очков и 7 подборов за игру. Кроме спортивных талантов, Мириам отличается особой красотой и сексуальностью. Девушка активно ведет свой Instagram, в котором она часто публикует достаточно "горячие" фото. К сожалению, в нынешнем первенстве темнокожую украинку в Суперлиге мы не увидим. По завершению нынешнего сезона Мириам Уро-Ниле подписала контракт со швейцарским Ньоном.