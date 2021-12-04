Киевское дерби и 'Мавпы' в гостях у 'Тернополя': анонс Суперлиги Windrose 4 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 4 декабря, будут сыграны очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Киеве сойдутся земляки: "Киев-Баскет" и "Будивельник", а в Тернополе местный одноименный баскетбольный клуб примет гостей из Черкасс.

Суперлига. Регулярный чемпионат

4 декабря.

Киев-Баскет — Строитель

Киев, СК Венето-Спорт

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

Стартует игровой день из столичного дерби. Обе команды уже набрали темп, хорошо сыгрались и идут на второй-третьей строчке, поэтому нас ожидает интересная битва.

Первая встреча команд этого сезона осталась за подопечными Айнарса Багатскиса. Как будет в этот раз?

Под вопросом участие в игре главного скорера Будивельника Джиана Клавелла, который травмировался еще до международной паузы и на предыдущую игру с Тернополем даже не ездил. Он еще не восстановился или берегли его под встречу с Киев-Баскетом?

Видео дня

С другой стороны, Киев-Баскету уже на следующей неделе стартовать во втором раунде Кубка Европы ФИБА. Будет ли команда себя беречь ради более ответственного поединка? Поражение в чемпионате принципиально ничего не изменит, а в еврокубках нужно побеждать? Впрочем, ротация Багатскиса позволяет уверенно выступать на обоих фронтах.

Тернополь, ФОК

Тернополь — Черкаськи Мавпы

Начало матча - 16:00

Трансляция — Obozrevatel

Во второй игре субботы Тернополь будет принимать Черкаськи Мавпы, продолжающие находиться на дне турнирной таблицы.

Перед паузой в чемпионате, казалось, Мавпы нащупали свою игру, но первая игра после перерыва закончилась для команды Михельсона болезненным разгромным поражением от Киев-Баскета.

Тернополь против Будивельника выглядел достойно, и учитывая домашний статус матча выглядит фаворитом встречи.

Первый матч команд в Черкассах завершился победой Тернополя 57:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Прометей" одержал 15-ю подряд победу в нынешнем розыгрыше Суперлиги Windrose. Подопечные Ронена Гинзбурга были сильнее южненского "Химика" на своем паркете – 90:61.