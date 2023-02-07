Киевский ''Будивельник'' вышел в плей-офф Кубка Европы ФИБА

Киевский баскетбольный клуб "Будивельник" вышел в топ-8 Кубка Европы ФИБА. Столичная команда оформила это достижение за день до своего матча заключительного, 6-го тура группового этапа.

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Такая ситуация стала возможна после того, как главный конкурент столичных баскетболистов "Хапоэль" из Хайфы в своем поединке последнего тура проиграл (76:85) финскому "Карху" и лишился теоретических шансов обойти украинцев.

Даже в том случае, если 8 февраля "Будивельник" уступит в "Левице" (Словакия), у команды Валерия Плеханова останется 3 победы, что больше чем у израильтян (2-4) и словаков (1-4).

Победу в квартете J добыл "Карху", выиграв 5 поединков.

В 1/4 финала "Будивельник" сыграет с победителем группы І. Он определится 8 февраля в матче "Шоле" (Франция) - "Порту" (Португалия). Перед этой игрой обе команды идут с рекордом 4-1.

Первые матчи первого раунда плей-офф Кубка Европы ФИБА запланированы на 15 марта. Ответные - на 29 марта.

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