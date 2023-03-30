''Киев-Баскет'' завершил тур победой, ''Днепр'' обыграл ''Запорожье''. Результаты Суперлиги 30 марта

В Днепре и Черкассах состоялись заключительные матчи игрового дня в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге. "Днепр" добыл победу над "Запорожьем" (91:63), а "Киев-Баскет" переиграл "Черкаськи Мавпы" (63:78).

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Запорожье накануне дало настоящий бой Строителю, не удержав победный счет в матче с чемпионом. На игру с Днепром запорожцев хватило на 15 минут, Запорожье на равных провело с хозяевами, но вторую половину второй четверти Днепр выиграл 23:7, уйдя за большой перерыв при преимуществе +18.

Фактически на этом интрига в матче закончилась – Запорожье перестало попадать, увеличилось количество потерь, и в защите запорожцы начали не успевать за игроками Днепра. Поэтому уже в третьей четверти Днепр довел свое преимущество до 30 очков, которое удерживал почти до конца игры.

Лучшими у Днепра стали Станислав Тимофеенко с 15 очками, 7 подборами и 5 передачами, а также Максим Закурдаев с 11 очками, 5 подборов и 8 передач. Самым результативным в Запорожье стал Антон Буц с 19 очками, у Романа Морозова – 18 баллов.

Днепр настиг в турнирной таблице Киев-Баскет и БИПУ – у трех команд перед заключительным баблом в Киеве по 50 очков. Запорожье проиграло 26 матч из 29 в сезоне, замыкая турнирную таблицу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Запорожье 91:63 (19:15, 30:16, 29:18, 13:14)

Днепр: Бондарчук 5, Тимофеенко 15 + 7 подборов + 5 передач, Закурдаев 11 + 5 подборов + 8 передач, Загреба 14, Ущерб 9 + 7 передач – старт; Тарасенко 10, Сипало 9+5 подборов, Бачурин 8, Сорочан 7, Мартынов 2, Джерихов 1, Качанов 0

Запорожье: Буц 19+5 подборов, Быков 7+6 подборов + 5 передач, Леднев 8, Морозов 18, Тельчаров 4+5 передач - 5 потерь – старт; Покоенко 2, Компаниец 2, Дмитренко 2, Климанов 1, Козак 0

Киев-Баскет одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги, одолев в Черкассах местных Мавп.

Команда Владимира Холопова ключевой рывок сделала до большого перерыва, который выиграла их преимуществом в 20 очков. Во второй части игры хозяевам удалось стабилизировать и выровнять игру, но не удалось вернуть интригу – команда Артема Слипенчука оставалась на двузначной дистанции от соперника. Киевляне спокойно удержали преимущество и выиграли матч со счетом 78:63.

Лучшим игроком игры стал форвард киевлян Вадим Заплотинский, набравший 18 очков, совершил 6 подборов и 3 перехвата (РЭ 26).

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС Будивельник

Черкаськи Мавпы - Киев-Баскет 63:78 (13:15, 11:29, 18:15, 21:19)

Черкаськи Мавпы: Максвелл 26+7 подборов + 3 передачи + 3 перехвата – 3 потери, Руслов 14+4 передачи, Кожа 8+6 подборов, Липовцев 6+5 подборов, Кузнецов 0 — старт, Род 6+5 подборов, Сорочан 2, Пошабля 1, Назаренко 0

Киев-Баскет: Заплотинский 18+6 подборов + 3 перехвата, Кингсби 16+4 передачи - 5 потерь, Дубоненко 12+7 подборов, Мусиенко 10+10 подборов + 6 передач, Новиков 6 - старт, Кисильчук 9 - 5 потери, Юрченко + 7 подборов, Кошеватский 2