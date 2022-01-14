'Киев-Баскет' принимает гостей с юга Украины. Анонс матчей против 'Одессы' и 'Химика'

Вторую половину дистанции украинской Суперлиги "Киев-Баскет" начнет со спаренных домашних матчей. Днем субботы команда Айнарса Багатскиса померяется силами с "Химиком", а через два дня сразится с "Одессой". Рассказываем, чем именно примечательны дуэли, которые пройдут на паркете ПС "Венето-Спорт".

Новой встречей Багатскиса и Агафонова

Эта парочка "зарубилась" на медийном поле еще во время выступления ветерана в составе "Тернополя". В прошлом сезоне именно он стал катализатором сенсационной победы аутсайдера в столице, после чего разразился провокационным спичем в адрес главного тренера желто-черных.

Тогда показалось, что посыл, озвученный на пресс-конференции, был следствием зашкалившего уровня адреналина в крови от неожиданного успеха. Но уже в ноябре Агафонов снова заочно задел тренера киевлян с помощью словесного "баттла" — одна лишь фраза "мы принесли яйца на игру, потому что знали, кто к нам едет" стоит многое. Правда, куражиться в тот вечер у Андрея было полное право, поскольку на домашней площадке его нынешний клуб, "Одесса", также "Киев-Баскет" обыграл. Причем не менее сенсационно: в овертайме и при скудном количестве игроков в ротации.

Видео дня

К своей чести, Багатскис не стал махать кулаками после потасовки, признав закономерность результата: гости в ноябре слишком много не попали "своего". Однако совсем обойти вниманием выпад Агафонова латвиец не смог. И парировал укол красноречивой фразой: "С нетерпением жду, когда Агафонов и Келлисон еще раз проведут такую игру". Вот и узнаем, пришла ли очередь такой же знаковой и удивительной встречи в понедельник.

Продолжением серии разгромов

В 2022 году "Киев-Баскет" максимально уверенно разбирается с соперниками на внутренней арене. Что в чемпионате, что в кубке "пчелы" жалят оппонентов нещадно: за три поединка, проведенных с начала года, средняя разница преимущества столичных баскетболистов составила 27 очков.

Наверняка отступать от графика они не будут и в будущих противостояниях. Ведь предыдущие матчи с "Одессой" и "Химиком" – за исключением описанного выше овертайма – в нынешнем чемпионате приносили киевлянам разгромные победы.

Стабильный выход за рамки преимущества в 20 очков – вот то, к чему приучили пчелы болельщиков. И, есть подозрение, к этому рубежу направят снова. Хотя в плотном графике (три игры в неделю) добраться до заветной отметки будет непросто.

Непредсказуемостью "Химика"

Коллектив Виталия Степановского – один из "тренерских" в чемпионате. Постепенно выстраивая команду и умело корректируя ее действия по ходу сезона, наставник добился не просто хороших результатов, но и места в зоне плей-офф Суперлиги.

Более того, сегодня ребята из Южного на ходу: в пяти последних встречах они оступились только раз, отпустив в конце встречи "Кривбасс" на три очка. В остальном же "химики" видели цель и не видели препятствий – даже "Днепр", "Запорожье" и "горячие" по зиме "Харьковские Соколы" оказались бессильными в противодействии оппонентам. Следовательно, киевлянам следует быть очень осторожными при приеме гостей и не демонстрировать лишнее гостеприимство.

"Одесса", кстати, "Днепру" с "Соколами" тоже нервы испортила, но все-таки одолеть их не смогла. С первыми даже зашла в клатч-тайм, но там у Лейманиса с Агафоновым "кончились патроны". Что касается харьковчан, то они учли ошибки предшественников и не подпустили конкурентов в эндшпили на расстояние, достаточное для нервной развязки.

Последними домашними матчами перед паузой

Выступать в "Венето-Спорт" перед своими болельщиками пчелы очень любят, поскольку за счет активной поддержки трибун получают фактически шестого игрока в обойму.

Как результат, за полгода "регулярки" на домашнем паркете киевляне уступили всего дважды. Портить статистику в следующих матчах с середняками таблицы киевляне не стремятся. Ведь таким образом ухудшится не только турнирное положение, но расстроятся фаны. Причем потом еще месяц они будут скучать, не имея возможности поднять настроение. Все потому, что безжалостный календарь вплоть до середины февраля отсылает подопечных Багатскиса из родного зала.

Сначала "пчелы" отправятся на выезд в "Будивельник", в рамках киевского дерби, затем будет гостевая встреча в Черкассах. Далее три подряд зарубежные матчи в рамках Кубка ФИБА и спор за путевку в плей-офф.

Чтобы от континентальных дел не отвлекаться, команда примет паузу на выступления в Суперлиге. А значит, до февраля в "Венето-Спорт" не появится. Чем не повод поклонникам прийти в конце недели в спорткомплекс "пчел" и поддержать ребят, чтобы не только взять нужные очки, но и зарядить "Киев-Баскет" на успех в сверхпродолжительной командировке?

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