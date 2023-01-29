''Киев-Баскет'' одержал тяжелую победу над ''Прикарпатье-Говерлой'' в Суперлиге Parimatch

В воскресенье, 28 января, играются очередные поединки в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Parimatch. В первом матче бабла в Луцке "Киев-Баскет" с трудом победил "Прикарпатье-Говерлу" 67:61. Вторая игра "Политехника-Галичина" - "Старый Луцк-Университет" начнется в 17:00.

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Киев-Баскет и Прикарпатье-Говерла демонстрировали равную игру и несколько раз обменялись рывками, сменяя друг друга в роли лидеров. Однако последнее слово было за киевлянами, которые дожали соперника в четвертой четверти, выигранную со счетом 16:6. ʼ

Команда Владимира Холопова имела худшие бросковые показатели и проиграла подбор, однако допустила меньшее количество потерь и сыграла более агрессивно, пробив на 13 штрафных больше соперника.

Таким образом, Киев-Баскет выиграл один из трех матчей луцкого бабла, а Прикарпатье-Говерла завершила выезд с двумя победами и одним поражением.

В сезонной серии Киев-Баскет победил соперника со счётом 3:0. Лучшим игроком в этом матче стал форвард киевлян Игорь Дубоненко, в активе которого 22 очка.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Киев-Баскет - Прикарпатье-Говерла 67:61 (18:22, 20:12, 13:21, 16:6)

Киев-Баскет: Дубоненко 22, Кисильчук 14 + 5 передач + 4 подбора, Новиков 10, Мусиенко 5 + 5 подборов + 4 передачи, Заплотинский 4 + 9 подборов + 4 передачи + 3 блок-шота + 2 перехвата — старт, Юрченко 10 + 5 подборов – 4 потери, Кингсби 2, Дюпин 0, Швец 0, Кошеватский 0

Прикарпатье-Говерла: Старцев 20 + 6 подборов + 3 передачи + 2 блокшота - 4 потери, Аврахов 12 + 5 подборов, Чугунов 11 + 7 подборов, Лесик 6 + 10 подборов + 2 блок-шота, Ожегов 0 - старт, Водолазский 5 Лонюк 5 – 4 потери, Хрисостомиде 2, Дроздов 0, Арсен Тимофийчук 0

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