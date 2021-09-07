Каждый из клубов Суперлиги WindRose получит по миллиону гривен

22 сентября в Украине стартует новый баскетбольный сезон. Первым официальным матчем станет игра в столичном Дворце спорта за Суперкубок Украины между "Прометеем" и "Будивельником". А уже 23 сентября стартует Суперлига WindRose.

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский накануне старта нового сезона Суперлиги рассказал, что в новом сезоне лига переходит на профессиональную маркетинговую модель.

Так каждый из клубов в течение сезона получит по миллиону гривен от Федерации баскетбола Украины, титульного и генерального спонсоров Суперлиги. Эти поступления помогут клубам. За их счет команды смогут улучшить свою картинку в залах и улучшить свои трансляции.

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"Это хороший бонус для каждой из команд, а для кого-то - существенная часть бюджета. В лиге в этом сезоне будет новый титульный спонсор - компания Windrose зашла с большим желанием поддержать украинский баскетбол и сделать его еще более качественным. Более того, мы сохранили отношения с компанией Париматч. Наш многолетний бетинговий партнер в этом сезоне будет Генеральным спонсором Суперлиги и национальных сборных Украины, а также титульным спонсором чемпионата Украины 3х3", - цитирует Драбиковского пресс-служба ФБУ.

В новом календаре Суперлиги WindRose предусмотрены окна на матчи национальных сборных в ноябре и феврале, а также на Матч Всех звезд Суперлиги

"К сожалению, из-за пандемии не удалось его провести в прошлом сезоне, но в этом мы планируем его проведение. Рассматриваем несколько городов, которые могут принять это событие", - отметил Драбиковский.

Также в календаре учтен календарь еврокубков в которых принимают участие сразу три мужские команды от Украины.

"Это хорошо, что наше государство будет так широко представлена. И исходя из тех складов, которые сейчас вырисовываются, мы надеемся на хороший и длительный выступление Прометея, Днепра и Киев-Баскета на арене", – добавил генеральный секретарь.

За последние четыре сезона в Украине не было прецедентов, чтобы кто-то по ходу баскетбольного чемпионата кто-то снимался.

"Безусловно, чувствуется ответственность руководителей клубов. Думаю ни для кого не секрет, что гарантом выступают не только президенты клубов, но и президент ФБУ - Михаил Бродский, всегда "держит руку на пульсе" в таких ситуациях. В любой момент, как это показала практика, и словом, и делом, поддержать те команды, которые сейчас не очень хорошо себя чувствуют"

Новичок Суперлиги "Кривбасс" будет играть в зале КТУ в Кривом Рогу.

"У команды есть инвестор – АрселорМиталл, который инициировал создание в городе клуба Суперлиги. Все помнят, что даже во времена хороших бюджетов играли в этом зале. По инициативе президента Украины - Владимира Зеленского в Кривом Роге может появиться новый Дворец спорта. И все мы надеемся, что Кривбасс уже через год-два будет выступать в новой современной арене".

Федерация готова к возможным локдаунам из-за коронавируса.

"Прошлый сезон показал, что все приспосабливался к этой ситуации, включая нашу Федерацию. ФБУ была организатором европейского "бабло" для мужских сборных в феврале, мы сыграли и несколько туров внутреннего чемпионата в формате так называемого "бабла". Скорее всего, будут или матчи без зрителей, или с ограниченным их количеством, но с сохранением календаря и домашней площадки".

ФБУ ведет переговоры с несколькими телеканалами и сейчас находимся на финальной стадии.

"Среди них телеканал XSPORT, OBOZREVATEL, компания MEGOGO. Сейчас проговариваем последние детали с медиа-группой "1 + 1". Речь идет о возможных трансляции на канале УНИАН и некоторых матчей на канале 2 + 2. Буквально через несколько дней появится информация о расписании трансляций. Посмотреть в доступе баскетбол можно будет как всегда без проблем. Также в открытом доступе все матчи мы будем показывать на Youtube ФБУ", – заявил Драбиковский.

Владимир Валентинович надеется на хорошее выступление наших команд на международной арене.

"И во внутреннем чемпионате тоже ожидаем очень достойной конкуренции. Лично я добавлю к главным претендентам на успех столичный "Будивельник" с очень солидным составом. Но уверен, что каждый из клубов навяжет свою борьбу, вспомним, что на старте прошлого сезона мало кто ставил на "Запорожье", а в итоге эта команда играла в финале Суперлиги. Уверен, что будет хорошая конкуренция за выход в плей-офф, все двенадцать клубов хотят как минимум быть в восьмерке", – подытожил генеральный секретарь ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, меньше трех недель остается до старта нового сезона в мужской Суперлиге Windrose. На следующий день после матча за Суперкубок Украины (билеты здесь), в рамках которого "Будивельник" и "Прометей" 22 сентября разыграют первый трофей сезона, будет сыгран и первый матч нового чемпионата