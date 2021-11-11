Как Украина разбила вице-чемпиона Европы в Киеве: лучшие фото отбора на женский Евробаскет-2023

Женская сборная Украины по баскетболу с сенсационной победой над титулованной командой Франции стартовала в отборе на Евробаскет-2023. Поединок в Киеве завершился со счетом 90:71. По итогам первого игрового дня Украина возглавила свою отборочную группу.

Зрители, пришедшие на трибуны киевского Дворца спорта стали свидетелям феноменально уверенной игры наших соотечественниц. Ведомые своим лидером Алиной Ягуповой, украинки не оставили камня на камне от защиты двукратных чемпионок континента.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие фотографии встречи.

Видео дня

Свой следующий поединок подопечные Срджана Радуловича проведут 14 ноября в гостях против Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале украинки в заключительном матче отбора на чемпионат Европы-2021 обыграли команду Финляндии, финишировали на 2-й строчке в группе G, но не смогли пробиться в финальную часть Евробаскета.