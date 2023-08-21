'Как можно не хотеть играть...' Бродский жестко раскритиковал 'американцев' сборной Украины

Президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский раскритиковал американских легионеров национальной команды, которые не смогли ей помочь в пре-квалификационном турнире к Олимпиаде-2024. Он обратился к Святославу Михайлюку, Дмитрию Скапинцеву и Алексею Лэню, упрекнув их в нежелании играть за страну.

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Об этом Бродский заявил в комментарии пресс-службе ФБУ, подводя итоги выступления "сине-желтых" на турнире в Стамбуле, где подопечные Виталия Степановского дошли до полуфинала. Глава украинского баскетбола привел в пример капитана команды Вячеслава Кравцова, который несмотря на проблемы в клубной карьере сыграл в Турции.

"Отдельно хочу сказать по поводу наших "американцев". Скапинцев – я не понимаю тебя, Дима. К сожалению, в моей баскетбольной школе занимались только воспитанием игроков, а не личностей. Как личности вы росли в своих семьях. Но мне кажется, что ты подписал контракт в первых числах августа, после чего можно было сесть в самолет и прилететь в сборную. По Святу то же могу сказать. Да, очень хотелось бы еще подписать контракт в США или, возможно, это будет Греция. Наверное, играть в сборной без контракта рискованно, но Кравцов играл. Вы не бедные люди, и пусть это будет на вашей совести. Алексей Лэнь. Хочется ему верить, что он действительно не мог, но эпопея с грин-картой длится уже долгое время", – сказал Бродский.

Он добавил, что ему непонятна такая позиция спортсменов в то время, когда страна противостоит российской агрессии и теряет молодых парней на фронте.

"Как можно не хотеть играть за сборную сегодня, когда ровесники гибнут… Не хочу говорить количество, мы ведь не знаем, но десятками ежедневно гибнут точно… Когда гибнут дети. Мне кажется, что каждому из вас, ребята, нужно было сделать все, чтобы приехать и бороться за Родину… Не под пулями, куда вы волею судьбы не попали, в частности благодаря баскетболу. Просто приехать, возможно, рискнуть травмой, но подарить нашим гражданам, нашей стране какое-то секундное ощущение победы, удовольствия, радости. Это то, что вы должны делать. Надеюсь, что этот турнир в Стамбуле заставит нас и вас задуматься о происходящем и больше такого не повторится", – резюмировал президент ФБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу проиграла Хорватии в полуфинале пре-квалификационного турнира и не сыграет на Олимпиаде-2024.

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