Идеальная точность украинца Лэня помогла его команде победить в матче НБА

Украинский центровой "Вашингтон Уизардс" Алексей Лэнь показал идеальную точность бросков с игры и помог своей команде победить "Индиану Пэйсерс" в матче НБА со счетом 154:141.

Наш соотечественник вышел в старте и отыграл 17 минут. За это время он набрал 12 очков (4/4 двухочковые, 4/5 штрафные), 2 подбора, 1 перехват и 3 персональных замечания.

Столичный клуб реабилитировался за обидное поражение в поединке с "Даллас Маверикс" (124:125), закрепился на 10-м месте в Восточной конференции и максимально приблизился к "Индиане" в таблице.

"Вашингтон" – "Индиана" 154:141 (36:31, 46:35, 40:36, 32:39)

"Вашингтон": Хачимура (27 + 7 подборов), Бил (26 + 6 передач + 5 потерь), Уэстбрук (14 + 21 подбор + 24 передачи + 6 потерь), Лэнь (12), Нето (9 + 8 передач) – старт; Гэффорд (15), Бертанс (14), Смит (13), Хатчисон (13), Р. Лопес (11), Уинстон (0).

"Индиана": Леверт (33 + 7 подборов), Сабонис (32 + 19 подборов + 9 передач + 6 потерь), Макдермотт (11), Самнер (10), Бриссетт (10) – старт; А. Холидэй (15), Дж. Холидэй (15), Макконнелл (15 + 9 подборов + 8 передач), Мартин (0).

Напомним, что Лэнь впервые заявил о себе во время чемпионата Украины среди юношей, на котором он выступал за команду Луганской области. В 2010-м Алексей стал баскетболистом "Днепра", а спустя год выиграл первенство страны среди дублирующих составов и был признан лучшим игроком на своей позиции.

В 2013 году украинца выбрали "Финикс Санз" под пятым номером первого раунда на драфте НБА. После пяти сезонов в клубе Лэнь недолгое время выступал за "Атланту Хокс", "Сакраменто Кингз" и "Торонто Рэпторс".

Как сообщал OBOZREVATEL, момент с участием украинца Святослава Михайлюка из "Оклахомы-Сити Тандер" вошел в десятку самых ярких за день в НБА.