'Химик' с трудом обыграл 'Тернополь' в Суперлиге Windrose: результаты 12 ноября

Южненский "Химик" одержал непростую победу на своем паркете над "Тернополем" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Команда Виталия Степановского была сильнее соперника – 63:57.

Старт встречи получился не самым захватывающим. Игроки очень часто ошибались, что вылилось в малорезультативный баскетбол. При этом хозяевам никак не удавалось выйти вперед.

Во втором периоде "химикам" удалось навязать гостям свою игру. Подопечные Степановского начали уверенно переигрывать ребят Дмитрия Забирченко. Просто нереально пошел бросок у американского форварда южненцев Кристиана Джонса, который завершил матч с показателем в 24 очка.

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На большой перерыв команды ушли при счете 30:24. А уже в третьей 10-минутке хозяева сумели добиться двузначного преимущества в счете, сделав весомую заявку на победу.

В заключительной четверти "Тернополь" попытался вернуться в игру. Баскетболистам Забирченко удалось подобраться на расстояние трех пунктов, а затем и одного, однако в концовке "Химик" дожал соперника.

"Химик" – "Тернополь" – 63:57 (13:14, 17:10, 20:14, 13:19)

В другом матче игрового дня "Николаев" на своем паркете уверенно разобрался с "Запорожьем".

"Николаев" – "Запорожье" – 88:60 (21:28, 27:15, 28:8, 12:9)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Windrose столичный "Будивельник" победил "Днепр" в центральном матче игрового дня.